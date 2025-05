Ceny mieszkań w Polsce. Tyle trzeba płacić w największych miastach

Po wielu miesiącach ciągłych i dużych wzrostów cen mieszkań sytuacja trochę się ustabilizowała. Z nowych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że choć w I kw. 2025 roku ceny mieszkań wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, to już względem poprzedniego kwartału odnotowano spadek. Największy roczny wzrost cen mieszkań nastąpił we Wrocławiu - aż o 11,1 proc. W stolicy Dolnego Śląska za metr kwadratowy mieszkania trzeba było płacić 14 257 zł.