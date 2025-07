Firma doradcza Savills opublikowała raport podsumowujący aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszej połowie 2025 r. W ocenie ekspertów wyniki wskazują na wyraźne ożywienie – wolumen transakcji w Europie wzrósł o 11 proc. r/r, osiągając blisko 95 mld euro. "Drugi kwartał przyniósł transakcje warte niemal 50 mld euro, co oznacza 8 proc. wzrostu względem analogicznego okresu ubiegłego roku" - poinformowali.

Drugi kwartał 2025 roku ze sporym wzrostem aktywności inwestorów

Z kolei ostatni raport Savills Polska „Investment Market in Poland H1 2025” pokazał, że po "umiarkowanym" początku roku, drugi kwartał przyniósł "wyraźny wzrost aktywności inwestorów "– wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 911 mln euro, co oznacza wzrost o 45 proc. kwartał do kwartału. Liderem w Polsce pozostaje sektor magazynowy, odpowiadający za niemal połowę wartości wszystkich transakcji. Autorzy raportu podkreślili rosnącą rolę inwestorów regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz coraz większe zainteresowanie projektami typu value-add i living, w tym PRS i PBSA, które stają się coraz bardziej zauważalne także w Polsce.

"Nasze prognozy pozostają zbliżone do tych z poprzedniego kwartału. Przewidujemy, że całkowity wolumen inwestycji w Europie osiągnie do końca roku ponad 220 mld euro, co oznacza 12 proc. wzrost r/r." - stwierdziła Wioleta Wojtczak, Head of Research, Savills Polska.

Dodała, że ożywienie wspiera stabilizacja makroekonomiczna, korekty cenowe oraz stopniowy powrót kapitału typu core do kluczowych sektorów. Rośnie liczba transakcji i aktywność inwestorów, choć nadal działają oni ostrożnie i selektywnie.

"Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie, zwłaszcza w sektorze logistycznym i magazynowym. Duże zainteresowanie budzą też projekty z potencjałem do przebudowy oraz dwa segmenty sektora living, co potwierdza dojrzewanie i dywersyfikację naszego rynku" – oceniła Wojtczak.

Polskie inwestycje wbrew europejskim trendom

Autorzy raportu zwrócili też uwagę, że początek drugiego kwartału przyniósł „zauważalne spowolnienie” aktywności inwestycyjnej w kilku krajach europejskich. W ich opinii ta „tymczasowa ostrożność” opóźniła podejmowanie decyzji i zahamowała wolumeny transakcji. „Jednak po ogłoszeniach prezydenta Trumpa dotyczących ceł, zaczęły pojawiać się oznaki ożywienia. Zdaniem autorów raportu w sektorze logistyki zainteresowanie inwestorów nieruchomościami pozostaje „stabilne”, choć coraz bardziej „selektywne”. Kapitał nadal płynie do lokalizacji „typu core” z długimi umowami najmu i solidnymi najemcami.”W opracowaniu stwierdzono, że sektor biurowy nadal "zmaga się z niepewnością”, ale pojawiają się oznaki ożywienia dzięki wybranym transakcjom i strategiom value-add. „Choć płynność pozostaje niska, rośnie przejrzystość wycen i zainteresowanie instytucji, co wskazuje na powolny wzrost zaufania do rynku” - zaznaczyli eksperci.

Zwrócili natomiast uwagę, że prywatne akademiki (PBSA) są jednym z najbardziej pożądanych aktywów. Jak zauważyli w kilku krajach realizowane są duże portfele transakcyjne, a popyt najemców i inwestorów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ale na niektórych rynkach ograniczona podaż pozostaje wyzwaniem dla większej aktywności inwestorów.

Centra handlowe i obiekty z operatorem spożywczym notują solidne wyniki w Hiszpanii, Irlandii, Holandii i na Węgrzech. Hotele korzystają z odbudowy turystyki i stabilnych perspektyw dla podróży rekreacyjnych.

Spore nadzieje wobec europejskiego rynku inwestycyjnego

Head of Investment, Savills Polska Mark Richardson ocenił, że perspektywy dla europejskiego rynku inwestycyjnego w drugiej połowie roku są umiarkowanie pozytywne. "Pomimo utrzymujących się napięć geopolitycznych, widzimy potencjał do dalszego wzrostu w większości krajów europejskich” - prognozuje

Jego zdaniem za obiecujący można uznać sygnał rosnącej liczby dużych aktywów i portfeli wracających na rynek, co pomaga przyciągać zainteresowanie inwestorów. "Polska, dzięki stabilnym fundamentom makroekonomicznym i atrakcyjnymi nieruchomościami z każdego sektora, ale również ciekawymi okazjami dla funduszy „value-add”, przyciąga kapitał zarówno z regionu, jak i z Europy Zachodniej" - podkreślił Richardson.

Ekspert spodziewa się, że druga połowa roku przyniesie dalsze ożywienie, a inwestorzy coraz chętniej, oprócz nieruchomości magazynowo-przemysłowych, które w pierwszej połowie roku miały ponad 45 proc. udziału w wolumenie inwestycyjnym, będą angażować się także w projekty z pozostałych sektorów rynku: biurowych, handlowych oraz living.

Savills to spółka notowana na londyńskiej giełdzie. Zajmuje się doradztwem w obszarze nieruchomości komercyjnych oraz luksusowych nieruchomości mieszkaniowych.