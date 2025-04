Opłatę za psa muszą uiścić osoby, które posiadają czworonoga i mieszkają w gminie, gdzie obowiązuje taka opłata.

W których miastach w Polsce obowiązuje opłata za posiadanie psa?

Opłata za posiadanie psa została wprowadzona w polskim prawie w 1991 roku na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy ona wyłącznie osób fizycznych i nie obowiązuje automatycznie w całej Polsce. To gmina decyduje, czy taka opłata będzie pobierana – dlatego w jednej miejscowości trzeba ją uiszczać, a w innej już nie. Jeśli jednak rada gminy uchwali taki obowiązek, każdy właściciel psa musi go spełnić.

Nie wszystkie gminy zdecydowały się na pobieranie opłaty od czworonogów. Obecnie przymusowy podatek od czworonogów obowiązuje m.in. w Szczecinie, Krakowie, Sopocie, Włocławku i Inowrocławiu. W Krakowie taka stawka wynosi 36 zł rocznie za jednego psa, a termin zapłaty mija 31 maja każdego roku .​

Z kolei miasta takie jak Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Łódź i Rzeszów zrezygnowały z pobierania tej opłaty.

Jaka jest stawka podatku od psa w 2025 roku?

Maksymalna stawka podatku od psa jest ustalana corocznie przez ministra finansów. W 2025 roku nie może ona przekroczyć 178,26 zł rocznie. Warto jednak pamiętać, że ostateczną wysokość opłaty określają poszczególne gminy, dlatego faktyczna kwota może być niższa. W mniejszych miejscowościach podatek ten może wynosić symboliczne 10–20 zł, a w niektórych nie jest naliczany wcale. Opłata za psa jest pobierana raz w roku.

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu gminy, przelewem na wskazane konto lub u wyznaczonego inkasenta. Termin płatności zazwyczaj przypada na 30 kwietnia każdego roku, jednakże nie ma powszechnie obowiązującego przepisu co do terminów. Każda gmina określa swój własny termin np.: w Krakowie termin zapłaty mija 31 maja każdego roku. Jeśli pies trafił do naszego domu w trakcie roku, mamy 2 miesiące na uregulowanie należności.

Kiedy nie zapłacisz podatku od psa?

Opłatę za psa zwolnieni są właściciele, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

posiadasz orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,

masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

masz więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe.

Jeśli spełniasz te warunki i posiadasz więcej niż jednego psa, opłatę będziesz musiał zapłacić za drugiego i każdego kolejnego psa.

W Polsce nie ma jednoznacznie określonego podatku od kota, jak ma to miejsce w przypadku psów. Niemniej jednak, właściciele kotów mogą być zobowiązani do zapłaty określonej opłaty w zależności od okoliczności. Tak zwany podatek od kota to w rzeczywistości podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłaty za kota powstaje, gdy cena jego zakupu przekracza 1000 zł. Stawka podatku wynosi 2% wartości transakcji. Na przykład, przy zakupie kota za 2000 zł, podatek wyniesie 40 zł. W przypadku droższych kotów, podatek jest proporcjonalny do wartości zakupu.

Podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zakupu kota. W tym celu należy złożyć deklarację PCC-3 w odpowiednim urzędzie skarbowym oraz dokonać płatności.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od kota?

Nie wszyscy właściciele kotów muszą płacić podatek. Z obowiązku zapłaty zwolnione są osoby, które:

otrzymały kota w darowiźnie, pod warunkiem że jego wartość nie przekracza limitu dla trzeciej grupy podatkowej,

nabyły kota od sprzedawcy wystawiającego fakturę VAT,

adoptowały kota ze schroniska,

przygarnęły kota z ulicy lub w inny sposób, bez zawierania umowy kupna-sprzedaży.

Jakie konsekwencje grożą właścicielowi psa i kota, który nie zapłaci obowiązkowego podatku?

Właściciel, który nie uiści opłaty za swojego psa, może otrzymać mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku uporczywego unikania płatności, gmina ma prawo skierować sprawę do sądu.

Jeśli nie zapłacimy podatku od kota, urząd skarbowy może nałożyć karę w wysokości od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dla własnego dobra warto upewnić się czy nasza gmina pobiera podatek od psa, terminowo uregulować należność lub zgłosić zakup kota do urzędu skarbowego, jeśli wartość transakcji przekracza 1000 zł i nie mamy faktury.

Sprawdź, czy w twojej gminie jest ustalona opłata za posiadanie psa. Jeśli tak, zapłać w odpowiednim terminie. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Kiedy zapłacisz, ile zapłacisz i jak zapłacisz.

Podstawa prawna

Art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70).

Źródło: podatki.gov.pl