Tymczasem z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika, że niemal połowa jeszcze tego nie zrobiła. Można przypuszczać, że część podatników ze złożeniem deklaracji PIT czeka do ostatniej chwili, część natomiast zda się na automatyczne rozliczenie.

Reklama

Połowa podatników wciąż bez rocznego rozliczenia

Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że do dnia 10 kwietnia 2025 roku zostało złożonych 12 054 849 zeznań podatkowych. Na liczbę tę składa się 6 070 945 zeznań złożonych poprzez e-deklaracje i 5 983 904 zeznania złożone przez usługę Twój e-pit. Liczba złożonych deklaracji za poprzedni rok podatkowy wyniosła łącznie ponad 23 mln., co pozwala przypuszczać, że wielu podatników złoży deklarację na ostatnią chwilę.

Jak komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl, wielu podatników odkłada rozliczenie z fiskusem na ostatnią chwilę. Powodów tego może być kilka. Z pewnością jest grupa osób, która zwleka z rozliczeniem swojego PITa świadomie, czekając np. na termin konsultacji podatkowej.

Dla wielu jednak jest to uciążliwy obowiązek, który odwleka się do ostatniej chwili. Osoby zwlekające z rozliczeniem powinny pamiętać, że tak naprawdę pozbawiają same siebie czasu, który może okazać się potrzebny na poprawienie ewentualnych błędów lub analizę przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, jeżeli złożymy zeznanie w ostatnim możliwym momencie, później otrzymamy zwrot z podatku. – przestrzega Monika Piątkowska.

By nie stracić na podatku, warto poprawić zeznanie przygotowane przez skarbówkę

Dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów pokazują również pewien pozytywny trend. Podatnicy chętnie weryfikują swoje zeznania podatkowe, nie zdając się jedynie na formularze przygotowane przez fiskusa w usłudze Twój e-pit.

– Ponad połowa złożonych do tej pory deklaracji, została złożona poprzez e-deklaracje. Polski podatnik często samodzielnie przygotowuje i składa swoje zeznania, co niewątpliwie jest budującym sygnałem w kontekście rosnącej świadomości podatkowej – dodaje Monika Piątkowska z e-pity.pl