Podróżowanie koleją ze zwierzętami coraz powszechniejsze w Polsce

Z przekazanych przez PKP Intercity informacji wynika, że w pierwszym półroczu tego roku firma przewiozła blisko 238,5 tysięcy czworonogów. W 2024 r. było to niemal 358,5 tys. zwierząt, a rok wcześniej - ponad 245,5 tys.

PKP Intercity wyjaśnia zasady poprawnego podróżowania ze zwierzętami i wspomina o apteczkach

Intercity wyjaśniło w komunikacie, że w pociągach można przewozić małe zwierzęta domowe, najczęściej to psy lub koty. „Takim czworonogom należy zapewnić w trasie bezpieczeństwo. Najlepiej je przewieść w przeznaczonym do tego transporterze (może to być m.in. klatka, kontener lub kosz)” - zaznaczył przewoźnik.

Transporter należy umieścić w miejscu przeznaczonym na bagaż lub trzymać na kolanach; nie można stawiać go na miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. na stolikach, fotelach czy miejscach do leżenia w kuszetkach lub wagonach sypialnych.

Spółka przypomniała, że podczas podróży właściciel czworonoga odpowiada za stan miejsca, w którym go przewozi, oraz za to, by zwierzę nie zakłócało spokoju podróżnych. Podała, że w wagonach przedziałowych z miejscami do siedzenia można przewieźć psa, tylko jeśli współpodróżni wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie konduktor wskaże inne miejsce. Taka zgoda nie jest wymagana w przypadku przejazdu z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Zwierzęta nie mogą przebywać w strefie gastronomicznej - wyjątkiem są tu również psy przewodnicy oraz asystujące.

W składach Pendolino pojawiły się specjalne żółte apteczki pierwszej pomocy dla psów i kotów. Zawierają m.in. środki do dezynfekcji, specjalne opatrunki oraz kleszczołapki. Każda apteczka ma również instrukcję w alfabecie Braille’a.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.