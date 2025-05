PKP Intercity: nowy rozkład jazdy od 15 czerwca do 30 sierpnia

Szef MI przypomniał, że zapowiadana przez PKP Intercity korekta rozkładu jazdy wchodzi w życie 15 czerwca i będzie obowiązywać do 30 sierpnia tego roku.

"W tym roku na wakacje szykujemy 514 połączeń dziennie; aż o 83 połączenia więcej niż w roku 2023/2024. Oferujemy zupełnie nowe kierunki, m.in. z Łodzi będzie można pojechać Katamaranem do Gdyni, Intercity Sukiennice prosto do Zakopanego; są także nowe połączenia z Warszawy do Bydgoszczy - Intercity Brda" - podkreślił minister. Wśród nowości z Łodzi wymienił również połączenia m.in. na Hel, do Ustki, Łeby, Kołobrzegu, Szklarskiej Poręby. Wspomniał też o szybkim pociągu pokonującym trasę Warszawa-Bydgoszcz w 2,5 godziny oraz o wyczekiwanym bezpośrednim połączeniu Pendolino z Warszawy do Świnoujścia, gdzie podróż trwa 5,5 godziny.

Pociąg Polska-Chorwacja

Zdaniem ministra infrastruktury hitem wakacji będzie połączenie bezpośrednie z Polski do Chorwacji, które wystartuje 27 czerwca.

"PKP Intercity oferuje także połączenia na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale - to pociągi dedykowane" - wskazał.

Klimczak przypomniał również, że dzieci w swoje święto przypadające w niedzielę, 1 czerwca, pojadą za złotówkę pociągami PKP Intercity. "Do tej chwili sprzedaliśmy 50 tys. biletów dla młodych podróżników" - powiedział.

Z Łodzi do Warszawy w 65 minut

Obecny na dworcu Łódź Fabryczna wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak, podkreślił, że po 19 latach od rozpoczęcia modernizacji trasy Łódź-Warszawa, czas podróży skróci się do 65 minut. "Od 15 czerwca ten efekt będzie dostępny dla pasażerów tych najszybszych pociągów, nie tylko Intercity, ale też szybkich weekendowych pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"- dodał.

Miejscowości turystyczne

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że w letniej korekcie rozkładu jazdy przewoźnik uruchomi do Świnoujścia 12 par pociągów, do Kołobrzegu 16, a do Trójmiasta każdego dnia z terenu całej Polski będzie dojeżdżało ponad 100 pociągów, a weekendy - 115. Z Łodzi będzie można dojechać bezpośrednio do Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Helu, Trójmiasta, a w góry - do Szklarskiej Poręby, w Karkonosze i do Zakopanego.

Pociągi PKP Intercity przewiozły 78,5 mln pasażerów

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub. r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.(PAP)