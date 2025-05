Inauguracja nowego połączenia Warszawa - Rijeka nastąpi po koniec czerwca. Pierwszy skład ruszy z Warszawy 27 czerwca. Tego dnia po raz pierwszy pociąg IC „Sobieski”, który dotychczas kursował na trasie z Warszawy do Wiednia, wydłuży swoją trasę do Rijeki. Linię będzie obsługiwać PKP Intercity.

Zaplanuj podróż pociągiem do Chorwacji

Z Warszawy w kierunku Chorwacji pociągi będą kursowały 4 razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, podczas gdy w powroty zaplanowane są na poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Najprawdopodobniej najbardziej popularne składy będą te, które kursować będą w piątki i niedziele. Ostatni wakacyjny pociąg do Chorwacji odjedzie z Warszawy 29 sierpnia, natomiast z Rijeki 31 sierpnia.

Pociąg Warszawa - Rijeka - dostępne miejsca

Łącznie pasażerowie wybierający się do Chorwacji będą mieli do wyboru 172 miejsca - siedzące w dwóch wagonach 2 klasy i sypialne, w jednym wagonie tzw. kuszetce. Przedziały sypialne są czteroosobowe. Na odcinku do Wiednia pasażerowie będą mieli też do dyspozycji wagon restauracyjny.

Pociąg Warszawa - Rijeka - atrakcyjne ceny

Bilety będą dostępne na początku czerwca w kasach biletowych w aplikacji oraz na stronie internetowej PKP Intercity. Ceny wydają się być konkurencyjne w porównaniu do przejazdu innymi środkami transportu. Za przejazd w jedną stronę na miejscu siedzącym drugiej klasy trzeba będzie zapłacić od 200 zł. W przypadku wygodniejszego miejsca w wagonie sypialnym cena rośnie do nieco ponad 300 zł.

Pociągiem do Chorwacji nie tylko z Warszawy

Trasa kolejowa z Warszawy do Rijeki jest jedną z najdłuższych w Europie. Na trasie o długości 1240 km, pociąg przejedzie przez pięć państw: Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację.

Z Polski na Chorwację będzie można pojechać nie tylko z Warszawy. Pierwsze postoje przewidziane są w Opocznie i Włoszczowie. Następnie skład przejedzie przez województwo śląskie zatrzymując się w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, i Chałupkach. W podróż do Chorwacji będzie można udać się także m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia czy Poznania dzięki przesiadce z innych pociągów PKP Intercity.