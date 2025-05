Według ciągle obowiązującego harmonogramu roboty budowlane przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi miały zakończyć się do czerwca 2026 r., a pierwsze pociągi miła pojechać nowym tunelem od grudnia 2026 r. Niestety, te terminy są już nieaktualne. Rafał Wilgusiak z PKP PLK podczas czwartkowej konferencji prasowej na budowie tunelu powiedział, że inwestycja może zostać ukończona najwcześniej w 2027 r.

"Prowadzimy rozmowy na temat zarówno zmiany terminów, jak też zwiększenia finansowania dla tej inwestycji. Rozmowy są na zaawansowanym etapie, ale oczekujemy od wykonawcy przedstawienia takiego harmonogramu, który zapewni bezpieczne uruchomienie tarczy i dalsze drążenie tunelu. Dążymy do wypracowanie takiego kompromisu, który usatysfakcjonuje zarówno inwestora - PKP PLK, jak i wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego" - powiedział w czwartek w Łodzi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Tarczy TBM "Katarzyna" utknęła i nie wiadomo kiedy ruszy

Mimo pytań dziennikarzy Rafał Wilgusiak nie odpowiedział na pytanie kiedy tarcza drążąca TBM "Katarzyna" po niemal rocznym przestoju (maszyna utknęła pod Al. 1 Maja, ok. 1000 m od Łodzi Fabrycznej) wznowi pracę i czy będzie to jeszcze w maju, jak przewidywano wcześniej. Powiedział jedynie, że tarcza ruszy najszybciej jak to możliwe, ale pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla robót, by nie dopuścić do powtórki sytuacji z września ub.r.

100 budynków zagrożone wyburzeniem

"Zanim rozpocznie się ponownie drążenie tunelu PBDiM musi przygotować szczegółowe ekspertyzy stanu technicznego około 100 budynków znajdujących się w strefie oddziaływania tunelu i dodatkowe ekspertyzy geologiczne. Na podstawie tych badań podjęte zostaną decyzje w jaki sposób zabezpieczyć budynki przed zawaleniem. Nie wykluczamy różnych rozwiązań, włącznie z ingerencją w mienie miejskie, w tym także rozbiórkę kamienic" - powiedział Wilgusiak.

Prace przy pozostałych tunelach idą zgodnie z planem

Prac przy budowie czterech już wydrążonych tunelach jednotorowych od Łodzi Kaliskiej i Żabieńca do przystanku Koziny idą bez przeszkód. Trwają też prace przy budowie trzech podziemnych stacji - Koziny, Polesie i Śródmieście.

Stacja Koziny - pierwszy tego typu obiekt w Polsce

"Stacja Koziny to wyjątkowy, pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Pociągi będą się tu zatrzymywać na dwóch poziomach, a pasażerowie będą mogli przemieszczać się między peronami na poziomach minus 3 i minus 2. Najniższy poziom stacji znajduje się ok. 30 m pod ziemią. Powstają już platformy peronów, trwa budowa zadaszenia nad poziomami minus 2 i minus 1. Do budowy tego przystanku zużyjemy około 50 tys. m sześc. betonu" - powiedział Piotr Grabowski, rzecznik PBDiM, budowniczego tunelu.

Grabowski poinformował, że cała stacja Koziny będzie miała długość ok. 260 m, a każdy z peronów ma mieć długość 156 m. Na krańcach platform peronowych zaprojektowano klatki schodowe i windy, a między poziomami pasażerowie poruszać się będą schodami ruchomymi. Najbliżej gruntu zaplanowano hol komunikacyjny łączący podziemny przystanek z powierzchnią, gdzie w rejonie stacji ma powstać krańcówka MPK.

W tunelu pociągi pojadą z prędkością 100 km/h

"Po zakończeniu budowy pociągi będą poruszać się w tunelu z prędkością do 100 km na godz., a otwarcie podziemnego połączenia Łodzi Fabrycznej z Kaliską i Żabieńcem pozwoli na połączenie przez Łódź wschodniej Polski z zachodnią częścią kraju. Po otwarciu tunelu średnicowego, a w 2035 r. tunelu KDP, stacja Łódź Fabryczna będzie mogła obsługiwać w szczycie nawet 150 tys. podróżnych na dobę" - powiedział Rafał Wilgusiak z PKP PLK.