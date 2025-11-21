Rosnąca presja USA na Ukrainę

Pragnące zachować anonimowość źródła oceniły, że Kijów znajduje się pod większą presją Waszyngtonu niż podczas jakichkolwiek poprzednich rozmów pokojowych, i twierdzą, że Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina podpisała ramy porozumienia do przyszłego czwartku, 27 listopada.

USA stawiają ultimatum

- Oni (Amerykanie) chcą zakończyć wojnę i chcą, aby Ukraina zapłaciła cenę za to - powiedziało jedno ze źródeł.

W czwartek delegacja wysokich rangą amerykańskich wojskowych spotkała się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić drogę do pokoju. Biuro Zełenskiego potwierdziło w czwartek wieczorem, że otrzymał on projekt planu pokojowego.

Ambasador USA na Ukrainie i szef ds. public relations armii, którzy towarzyszyli delegacji, określili spotkanie jako sukces, i powiedzieli, że Waszyngton dąży do „agresywnego harmonogramu” podpisania dokumentu między USA a Ukrainą.

Plan pokojowy USA: Szczegóły 28-punktowego porozumienia

Szczegóły 28-punktowego planu pokojowego USA, negocjowanego między Amerykanami a Rosjanami opublikował w nocy z czwartku na piątek portal Axios. Zgodnie z tym planem, Kijów w zamian za gwarancje bezpieczeństwa miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności sił zbrojnych do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji okupowanych przez nią obecnie terytoriów.