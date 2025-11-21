„W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania” - przekazało biuro prasowe PKP Intercity.

Rosyjska dywersja na kolei

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

Zawieszenie nie dotyczy przesyłek ratujących życie

PKP Intercity podkreśliło jednocześnie, że zawieszenie nie dotyczy usług realizowanych na podstawie umów na przewóz przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Dodała, że w związku z tym podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko „wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym”.

CHARLIE to trzeci najwyższy stopień w czterostopniowej skali (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA). Na tym poziomie alarmowym administracja publiczna i służby powinny wykonywać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia oraz dodatkowo wprowadzić całodobowe dyżury we wskazanych urzędach i organach administracji publicznej, wprowadzić dyżury dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Ponadto odpowiednie służby mają obowiązek sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności, a co najważniejsze w przypadku kolei, wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, a do tej pory nie były objęte nadzorem.

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy CHARLIE ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Czym są przesyłki konduktorskie

Przesyłki konduktorskie to bardzo popularna i ceniona przez klientów usługa. Jej główną zaletą jest krótki czas realizacji. Przesyłki są dostarczane do adresata w dniu wysłania paczki na zasadzie dziś nadanie - dziś odbiór.

Usługa realizowana jest na wyznaczonych odcinkach, w relacjach bezpośrednich, pociągami stosownie oznaczonymi w rozkładzie jazdy. W ten sposób można przesłać paczkę o wadze o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach: 20 x 40 x 50 cm, w przypadku rulonu: do 150 x 20 cm średnicy.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.