Co dokładnie planują drogowcy?

Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 896 i 897 ma przebiegać przez serce Bieszczadów – w tym przez teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz obszar Natura 2000. Mowa o trasie znanej turystom jako Wielka Pętla Bieszczadzka – malowniczym szlaku, który co roku przyciąga tysiące miłośników dzikiej przyrody. Inwestycja, w obecnym kształcie, wzbudza jednak poważne kontrowersje. Według ekologów zagrożone są nie tylko konkretne gatunki i siedliska, ale również unikalny krajobraz i klimat tego regionu.

Reklama

/> />

Reklama

Wycinka, betoniarki i zanieczyszczenia – realne zagrożenia

Tylko na jednym z odcinków inwestycji – między Wetliną a Ustrzykami Górnymi – planowane są prace mogące zniszczyć ponad 18 hektarów cennych siedlisk, w tym aż 4 hektary siedlisk priorytetowych. Zniknąć ma 267 stanowisk chronionych roślin, a kilka tysięcy drzew pójdzie pod topór. To nie wszystko – zdaniem autorów petycji - projekt zakłada również ingerencję w górskie potoki oraz odprowadzanie do nich zanieczyszczeń z drogi. OTOP zwraca też uwagę na niekompletność raportu środowiskowego, który pomija wiele istotnych aspektów wpływu inwestycji na przyrodę.

/> />

OTOP: chcemy bezpiecznych dróg, ale nie za wszelką cenę

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jasno deklaruje: nie jesteśmy przeciwko remontom i bezpieczeństwu, ale przeciwko skali i formie rozbudowy. Ich zdaniem obecny projekt to nie modernizacja, a dewastacja. – Wielka Pętla Bieszczadzka to symbol Karpat. Ludzie przyjeżdżają tu po ciszę i bliskość natury. Jeśli pozwolimy na tę inwestycję, stracimy coś, czego nie da się odzyskać – ostrzega organizacja.

Czego domagają się ekolodzy?

W petycji do wójtów gmin Lutowiska i Cisna autorzy postulują: