– Jestem przekonany, że Rosjanie są gotowi, aby w każdej chwili przetestować artykuł 5 NATO w krajach bałtyckich lub w innej części Europy – stwierdził Claesson. – Rosja jest gotowa podjąć ogromne ryzyko, aby osiągnąć wszystko, co jest możliwe – dodał.

Rosja może przetestować artykuł 5 NATO. Szwedzki generał ostrzega

W ostatnich miesiącach w Europie doszło do licznych incydentów. Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, doszło do zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku, zamknięto również lotniska, m.in. w Danii i Belgii z powodu zaobserwowania w ich pobliżu podejrzanych dronów. Premier Donald Tusk poinformował, że zaakt dywersji na linii kolejowej w Polsce odpowiadają dwaj obywatele Ukrainy, którzy działali na zlecenie Rosji.

Odnosząc się do incydentu w Polsce, Claesson ocenił, że "jest to ogromny problem", ponieważ "niewielkie środki przynoszą duże efekty". Generał ocenił, że Rosja prawdopodobnie nie zaprzestanie testowania NATO, niezależnie od tego, czy obecne wysiłki dyplomatyczne USA zakończą wojnę w Ukrainie.

– Zachód jest z Rosją w systemowym konflikcie, którego rozwiązanie zajmie dużo czasu. Mówimy tutaj o pokoleniu. To coś, co nie zniknie wraz z potencjalnym zawieszeniem broni lub porozumieniem pokojowym w Ukrainie – podkreślił.

Rośnie liczba ataków hybrydowych. "Europa musi przeciwstawić się Rosji"

Claesson zauważył, że rzeczywistość powinna skłonić do zmiany priorytetów kraje europejskie, które bardziej skupiają się na przyszłym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą odbudowa konwencjonalnej armii przez Rosję, niż na próbach wykorzystania przez Kreml podziałów w Europie.

Zdaniem szwedzkiego dowódcy polaryzacja polityczna stwarza okazje do ataków hybrydowych. – Europa musi przeciwstawić się Moskwie. (...) Jedynym zrozumiałym językiem jest dla Rosji siła. Musimy być stanowczy. Ciągłe wycofywanie się nie jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ to ich motywuje – zaznaczył.

Kim jest Michael Claesson?

Michael Claesson jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych Szwecji od września 2024 roku.Wcześniej był szefem sztabu szwedzkiego wojska, pracował też w przedstawicielstwie Sztokholmu przy kwaterze głównej NATO w Brukseli. Jest również weteranem misji w Afganistanie i Kosowie. Claesson, obejmując dowództwo, wyraził obawę przed możliwymi atakami hybrydowymi, cybernetycznymi i próbami szerzenia dezinformacji przez Rosję, ale nie wspominał o zagrożeniu inwazją lądową.