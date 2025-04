Nowa stacja kolejowa Biała Rawska na Centralnej Magistrali Kolejowej ma mieć dwa perony o długości 400 m, przy których będą się mogły zatrzymać wszystkie wykorzystywane w Polsce pociągi. Dzięki możliwości odprawienia pociągów pasażerskich mieszkańcy powiatu rawskiego zyskają dostęp do szybkiej kolei, która będzie umożliwiała przejazdy pociągów z prędkością 250 km/godz., dzięki czemu pociągi do Warszawy mają docierać w 32 minuty, a do Krakowa i Katowic - poniżej 2 godzin. Zwiększy się też przepustowość linii kolejowej.

"Dzięki nowej stacji na Centralnej Magistrali Kolejowej mieszkańcy nie tylko 11,5-tysięcznej gminy i miasta Biała Rawska, ale też niedalekiej Rawy Mazowieckiej, całego powiatu rawskiego, innych gmin, i to nie tylko łódzkiego, ale pobliskiego województwa mazowieckiego, uzyskają możliwość podróży pociągiem zarówno do Warszawy, jak i do Krakowa czy Katowic" - powiedział w sobotę w Białej Rawskiej minister Dariusz Klimczak.

"Technicznie są możliwości nawet podwojenia ruchu kolejowego"

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolejnictwo, dodał na konferencji w Białej Rawskiej, że przez 30 lat od powstania Centralna Magistrala Kolejowa była tunelem niedostępnym dla mieszkańców. Zmieniło się to w 2007 roku za sprawą stacji Włoszczowa Północ, 10 lat temu za sprawą stacji Opoczno Południe, a w najbliższym czasie powstanie nowa stacja w Białej Rawskiej.

"Tory i perony umożliwiające zatrzymanie pociągów będą ważne dla mieszkańców Białej Rawskiej czy Rawy Mazowieckiej, bo od tego przystanku do Warszawy pociągi będą dojeżdżać w 32 minuty, co nie jest osiągalne samochodem. Niwelujemy zatem efekt tunelu w postaci linii kolejowej, która nie obsługuje mieszkańców" - powiedział Malepszak. Dodał, że nowa stacja jest potrzebna także do obsługi szybkich połączeń kolejowych na linii CMK.

"Analiza wskazuje, że potrzebujemy dodatkowej stacji, aby dokonywać takich operacji kolejowych jak choćby wyprzedzanie się pociągów. Służą one poprawie przepustowości i tym samym służą rozwojowi ruchu kolejowego. Technicznie są możliwości nawet podwojenia ruchu kolejowego, który dzisiaj sięga 100 pociągów na dobę" - powiedział Malepszak.

Piotr Wyborski, prezes PKP PLK, przypomniał, że CMK to pierwsza polska linia kolejowa wysokich prędkości, na której pociągi jeździły 200 km/godz., a już niedługo będą osiągać 250 km/godz.

Powstaną dwa perony i dodatkowe tory

"W Białej Rawskiej zbudujemy dwa dodatkowe tory, dwa perony o długości 400 m, na których będą mogły się zatrzymywać wszystkie pociągi jeżdżące po polskiej sieci kolejowej" - powiedział Wyborski. Będą też wiaty, ławki, elektroniczne tablice informacyjne, nagłośnienie i oświetlenie. Planowane są również parkingi i infrastruktura umożliwiająca wygodne przesiadki między autobusami a pociągami.

Kiedy powstanie nowa stacja?

Zanim tak się stanie, trzeba będzie wybudować dwa 3,5-kilometrowe odcinki torów po obu stronach istniejącej linii kolejowej i przebudować wiadukt drogowy na drodze wojewódzkiej 725, żeby zmieściły się pod nim cztery tory (obecnie są tylko dwa) i dojście do peronów - zależnie od projektu kładką lub tunelem pod torami. Wsparcie dla inwestycji i "wzorową współpracę" zadeklarował Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.

Piotr Wyborski, prezes PKP PLK, zapowiedział, że przetarg w systemie "zaprojektuj i buduj" zostanie rozstrzygnięty do końca 2025 roku. Następnie wykonawca będzie miał dwa miesiące na przygotowanie pierwszej koncepcji, a później na zaprojektowanie i realizację prac budowlanych, które - według założonego harmonogramu - powinny się zakończyć w czwartym kwartale 2027.

Całość prac ma kosztować ok. 123 mln zł.