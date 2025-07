Jesteś z tego rocznika? Ponowne przeliczenie emerytury z ZUS może Ci się opłacić! Nawet kilkaset złotych ekstra do zgarnięcia

Wielu emerytów i rencistów ma szansę na podwyżkę swojego świadczenia emerytalnego. ZUS umożliwia ponowne przeliczenie wysokości emerytury lub renty osobom, które po przejściu na emeryturę nadal pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do ponownego przeliczenia przysługuje także tym, którzy dopiero teraz są w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające ich zarobki z okresów, które wcześniej nie były uwzględnione przy ustalaniu wysokości świadczenia. Może to dotyczyć sytuacji, gdy np. udało się odnaleźć dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy lub gdy przy pierwszym wniosku o emeryturę nie dysponowano pełną dokumentacją.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury następuje na wniosek zainteresowanego. Warto podkreślić, że złożenie takiego wniosku nie wiąże się z ryzykiem obniżenia dotychczasowej emerytury lub renty.Nowe, wyliczone świadczenie będzie wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Jeśli wynik ponownego przeliczenia byłby niekorzystny dla ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewni, że wysokość świadczenia nie ulegnie obniżeniu.

Jak działa ponowne przeliczenie emerytury?

ZUS informuje, że w procesie ponownego przeliczania emeryturyuwzględniane są jedynie okresy, za które opłacano składki na ubezpieczenie społeczne, a które wcześniej nie zostały uwzględnione. Okresy nieskładkowe, takie jak np. urlop wychowawczy czy choroba, nie będą brane pod uwagę, niezależnie od tego, kiedy zostały przebyte.

Ponowne przeliczenie emerytury - dla kogo? Kto się może ubiegać o ponowne przeliczenie emerytury?