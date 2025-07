Sadź drzewa, zgarnij kasę! Masz czas tylko do końca lipca.

Do 31 lipca 2025 r. rolnicy oraz właściciele prywatnych lasów mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na inwestycje leśne i zadrzewieniowe. To ostatni dzwonek, by wziąć udział w jednym z najbardziej zielonych programów dotacyjnych w kraju.