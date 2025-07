Kto może ubiegać się o wsparcie?

Nie każdy rolnik może skorzystać z programu. Wymagania są jasne, ale konkretne – o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które są producentami rolnymi i posiadają świnie. Kluczowym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie do systemu co najmniej 200, a maksymalnie 20 000 świń, które urodziły się w danym gospodarstwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem naboru.

Wnioskodawca musi być pełnoletni, mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów oraz posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki można przeznaczyć na wdrażanie inteligentnych rozwiązań w gospodarstwie, czyli m.in. zakup nowych maszyn, sprzętu, oprogramowania oraz ich montaż i instalację. Dofinansowanie nie obejmuje projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku i musi zostać rozliczone do końca marca 2026 roku.

Wypłata wsparcia odbywa się po zakończeniu inwestycji, choć możliwe jest otrzymanie zaliczki w wysokości 50% wartości projektu – pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby we wniosku.

Ile można dostać?

Wysokość refundacji zależy od profilu wnioskodawcy. Najmłodsi rolnicy oraz ci prowadzący produkcję ekologiczną mogą liczyć na aż 80% zwrotu kosztów. Pozostali dostaną do 65%. Minimalna wartość wnioskowanego wsparcia to 15 tys. zł, a maksymalna – 200 tys. zł netto. Co ważne, VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Na cały nabór przewidziano budżet w wysokości 210 milionów złotych – to sporo, ale chętnych nie zabraknie.

Ekologia i młodość w cenie

Choć niespełnienie tzw. kryteriów premiujących nie wyklucza z udziału w programie, to ci, którzy stawiają na ekologiczną żywność lub są młodymi rolnikami, mogą liczyć na dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na wsparcie. Aby zdobyć premię za ekologię, należy złożyć certyfikat, jego brak skutkuje obniżeniem punktacji.

Punktacja jest przyznawana na podstawie danych z dnia złożenia wniosku, więc warto przygotować się odpowiednio wcześniej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Bez założonego konta na PUE, nie ma mowy o udziale w programie. Ważne: jeżeli ktoś nie ma jeszcze numeru w Ewidencji Producentów, powinien go najpierw uzyskać.

Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Warto więc wcześniej zapoznać się z instrukcją logowania i procedurą składania dokumentów.