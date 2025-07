200 tysięcy złotych dla rolnika w dwóch ratach

W pierwszej transzy można zgarnąć aż 140 tys. zł, a druga – wypłacana po realizacji inwestycji: to dodatkowe 60 tys. zł. To nie kredyt, to bezzwrotna pomoc. Wystarczy dobry pomysł, trochę determinacji i gotowość do działania. Taka okazja nie zdarza się często: dlatego "młodzi rolnicy" w całej Polsce powinni ustawić się do elektronicznej kolejki.

Dla kogo ta pomoc? Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Z pieniędzy mogą skorzystać osoby między 18. a 40. rokiem życia, które dopiero zaczynają przygodę z rolnictwem lub prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż dwa lata. Ważne jest też posiadanie numeru identyfikacyjnego ARiMR i odpowiednich kwalifikacji – lub gotowość do ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Nie obejdzie się również bez dobrze przemyślanego biznesplanu. To właśnie on zdecyduje, czy młody rolnik zasłuży na 200 tys. zł wsparcia. Pomoc przyznawana jest tylko raz: dla jednej osoby i jednego gospodarstwa. Wyjątkiem są sytuacje losowe, takie jak śmierć beneficjenta czy zwrot całej kwoty dofinansowania.

Co ważne! W przypadku par, które wspólnie prowadzą gospodarstwo, wsparcie można otrzymać tylko raz. Dlatego warto dobrze zaplanować, kto złoży wniosek i kto zostanie wskazany jako kierujący gospodarstwem.

Na co gospodarstw rolne może przeznaczyć pieniądze? Lista jest imponująca

Dofinansowanie można wykorzystać na bardzo szeroki zakres inwestycji – od budowy obiektów rolniczych, przez zakup maszyn, aż po nowe nasadzenia sadownicze. Co więcej, środki można przeznaczyć również na zakup stada podstawowego, gruntów rolnych, czy sprzętu komputerowego. Ważne jednak, aby inwestycje dotyczyły wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub ich przygotowania do sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że pieniądze można wydać np. na nowy traktor, oborę, szklarnię, czy system nawadniania. Nie brakuje także rolników, którzy inwestują w cyfrowe rozwiązania – drony, czujniki wilgotności gleby, a nawet specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją.

Jak złożyć wniosek? Tylko przez Internet

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór już trwa i potrwa tylko do 31 lipca 2025 r. Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę – platforma bywa przeciążona tuż przed zamknięciem naboru, a błędy mogą kosztować utratę szansy na sporą gotówkę.

Warto wcześniej założyć konto na platformie i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, w tym biznesplan oraz dane identyfikacyjne gospodarstwa. Sama rejestracja jest darmowa, a instrukcja krok po kroku znajduje się na stronie ARiMR. Pomoc można też uzyskać w lokalnych biurach Agencji, które często oferują wsparcie techniczne i konsultacje.

Pula środków robi wrażenie – ponad 800 milionów złotych!

Rząd przeznaczył na tę edycję naboru aż 811 milionów złotych. Oznacza to, że wsparcie może otrzymać kilka tysięcy młodych gospodarzy z całej Polski. Jednak kto pierwszy, ten lepszy – warto zadbać o dobrze przygotowany wniosek i nie zostawiać formalności na ostatni moment.

Dla wielu młodych osób z terenów wiejskich to życiowa szansa na niezależność finansową i start z przytupem. Tak duże wsparcie może pozwolić nie tylko na zakup sprzętu, ale też na realną zmianę w sposobie prowadzenia gospodarstwa, na bardzie nowoczesne, zrównoważone i nastawione na rozwój.