Jak się czują polscy rolnicy?

Sondaż wykazał, że niezależność i dumę czuje się po 57 proc. badanych rolników. Z kolei 39 proc. ankietowanych uważa, że są szanowani, 30 proc. czuje się docenionych, a 23 proc. wysłuchanych.

"Rolnicy w Polsce odczuwają rosnącą frustrację, ponieważ czują się osamotnieni w walce z kryzysem ekonomicznym, nieuczciwymi praktykami handlowymi i skutkami zmiany klimatu. Czują, że ich interesy nie są skutecznie bronione ani przez rząd, ani Unię Europejską, media czy polityków. Wielokrotnie zawiedzeni, tracą zaufanie do instytucji i mają poczucie, że mogą liczyć tylko na siebie" - oceniła autorka raportu Maria Wittels z More in Common Polska, cytowana w komunikacie opisującym badanie.

Niskie ceny skupu głównym problemem

Jak przekazano w publikacji, 18 proc. rolników jako główny problem wskazała niskie ceny skupu produktów rolnych, 16 proc. wzrost kosztów produkcji, a 14 proc. zmianę klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, które utrudniają prowadzenie gospodarstw. Dalej na liście znalazły się spadające dochody (13 proc.) oraz niestabilna sytuacja geopolityczna i nadmierna biurokracja, która utrudnia pozyskiwanie dotacji - po 6 proc.

Rolnicy widzą, że zmienia się klimat

O tym, że klimat się zmienia, przekonanych jest 91 proc. badanych, ale 30 proc. ma wątpliwości, czy człowiek jest za to odpowiedzialny. Jednocześnie 56 proc. rolników deklaruje, że chciałoby mieć większy wkład w ochronę klimatu i przyrody. Ponadto 44 proc. rolników wskazało, że aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami klimatycznymi, potrzebują przede wszystkim większego wsparcia finansowego, a 37 proc. - uproszczenia przepisów. 64 proc. rolników uważa, że rząd powinien zwiększyć wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, by zmniejszyć ryzyko powodzi i innych ekstremalnych zjawisk.

Sposób prowadzenia gospodarstw

"Bardziej zrównoważony sposób prowadzenia gospodarstw może być także jedną z odpowiedzi na rosnące problemy rolników. Okazuje się bowiem, że właściciele gospodarstw ekologicznych wykazują większy optymizm i częściej z nadzieją patrzą w przyszłość. Ponad dwa razy częściej niż rolnicy konwencjonalni uważają, że ich gospodarstwo będzie nadal funkcjonować za 10 lat" - ocenił dyrektor More in Common Polska Adam Traczyk.

Jak przekazano również, 75 proc. pytanych wyraża niezadowolenie z odpowiedzi rządu na ubiegłoroczne protesty rolników. W przypadku resortu klimatu wskaźnik negatywnych odpowiedzi wyniósł 69 proc., a w przypadku resortu rolnictwa - 68 proc. Niezadowolenie odpowiedzą Unii Europejskiej wyraziło z kolei 67 proc. badanych, a 64 proc. jest niezadowolonych z reakcji samorządów.

Badanie przeprowadzono na grupie 600 rolników metodami CATI i CAPI. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości gospodarstwa i głównego obszaru działalności - podano. (PAP)