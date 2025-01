Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez powodzie

Jak powiedział PAP Paweł Kampa, zastępca dyrektora opolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do końca stycznia przyjmowane będą wnioski od rolników poszkodowanych w czasie wrześniowej powodzi o wsparcie w ramach dwóch projektów, w których nabór rozpoczął się 9 grudnia ubiegłego roku.

"Pierwszy projekt dotyczy pomocy dla producentów rolnych, którzy w wyniku powodzi ponieśli straty w uprawach na poziomie minimum 30 procent. Do końca tygodnia, czyli miesiąc po rozpoczęciu naboru, w ramach tego projektu określanego skrótowo +na wsparcie do zniszczonego areału+ przyjęliśmy 17 wniosków" - powiedział.

Możliwość spłaty rat podatku rolnego dla rolników

Jak zaznaczył, drugi projekt obejmuje możliwość spłacenia producentom rolnym, którzy w wyniku nawalnego deszczu lub powodzi stracili co najmniej 30 proc. swoich upraw, trzeciej i czwartej raty podatku rolnego. "W tym przypadku otrzymaliśmy 11 wniosków" - przekazał Kampa.

Apel do rolników o szybkie składanie wniosków i podsumowanie dotychczasowego wsparcia

Zaapelował do rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Jednocześnie przypomniał, że do tej pory w ramach zakończonych już programów wsparcia za zniszczone przez powódź plony tylko w województwie opolskim ARiMR wypłacił 26,9 mln złotych blisko 1,2 tysiąca rolnikom. Dodatkowo w ubiegłym roku opolski oddział ARiMR opłacił 798 poszkodowanym przez powódź rolnikom raty podatku rolnego w wysokości 2,8 mln złotych oraz przekazał 184 poszkodowanym przez powódź rolnikom 8 mln złotych w ramach programu "pomoc klęski-powierzchnia". (PAP)

