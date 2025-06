Reklama

Rolniku, jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, lepiej się pospiesz. Zostały już tylko dwa tygodnie, a każdy dzień opóźnienia to realna strata w Twoim portfelu.

Od 15 marca trwa nabór wniosków o płatności bezpośrednie przez aplikację eWniosekPlus. Termin podstawowy minął 16 czerwca, ale rolnicy wciąż mogą złożyć dokumenty – do 11 lipca 2025 r. trwa okres karencyjny. Trzeba jednak pamiętać, że każdy dzień roboczy spóźnienia oznacza pomniejszenie dopłaty o 1%. W przypadku większych gospodarstw to setki złotych dziennie. A po 11 lipca? Wniosek nie będzie rozpatrzony w ogóle.

Kto może ubiegać się o płatności?

Dopłaty tylko dla rolników aktywnie prowadzących działalność rolniczą, to zasada nadrzędna. Potrzebujesz co najmniej 1 ha ziemi spełniającej wymogi kwalifikowalności lub musisz spełniać kryteria do otrzymania płatności związanych z produkcją lub dobrostanem zwierząt. Jeśli nie prowadzisz realnej działalności, nie masz co liczyć na wsparcie. Nie trzeba mieć aktu notarialnego, wystarczy tytuł prawny, także ustna umowa dzierżawy. Ważne, żeby to Ty faktycznie pracował na ziemi i prowadził gospodarstwo.

Zostały tylko dni! Nie trać dopłat

Formularz wniosku można wciąż złożyć, ale już tylko w trybie „z karą” – przez aplikację eWniosekPlus do 11 lipca. Za każdy dzień spóźnienia Agencja potrąca 1% należnej kwoty dopłat. Przykład? Za 10 dni opóźnienia stracisz 10%! Termin ten nie podlega przywróceniu, więc spóźnienie oznacza definitywną stratę. Datą złożenia wniosku jest data jego wysłania przez system. Wniosek papierowy? Już nie, teraz wszystko musi przejść przez PUE.

Chcesz coś zmienić we wniosku? Masz czas tylko do 11 lipca

Poprawki, dodanie działek, zmiany powierzchni czy uzupełnienie brakujących dokumentów – można to jeszcze zrobić, ale tylko do 11 lipca. Po tym terminie system nie przyjmie już żadnych modyfikacji. Jeśli chcesz dodać nowy rodzaj dopłat np. zaznaczyć checkbox przy płatnościach dobrostanowych, to traktowane jest jak nowy wniosek i też obciążone sankcją 1% dziennie od 17 czerwca.

Nowość 2025: warunkowość społeczna w dopłatach

Przy okazji przypomnimy: od tego roku obowiązuje nowy warunek: warunkowość społeczna. Oznacza to, że wysokość dopłat może zostać obniżona, jeśli rolnik nie przestrzega przepisów z zakresu prawa pracy i BHP. Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. To oznacza: masz pracowników? Sprawdź, czy wszystko jest zgodne z przepisami, zanim ARiMR sprawdzi to za Ciebie.

Nie ryzykuj! Każdy dzień zwłoki to realna strata

Do końca składania wniosków zostało już tylko kilkanaście dni. Rolniku, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – nie czekaj! Każdy dzień opóźnienia obcina Twoje dopłaty. W czasach rosnących kosztów i niepewnej pogody, każda złotówka wsparcia się liczy. Złóż wniosek dziś, zanim Twoje dopłaty dosłownie stopnieją z każdym dniem.

