Prace przy budowie łódzkiej inwestycji CPK na linii kolejowej nr 85 idą zgodnie z planem. Właśnie zakończyła się budowa komory startowej tunelu Kolei Dużych Prędkości na Retkini. Od tego miejsca zacznie się drążenie tunelu pod Łodzią, największego w Polsce dla KDP. Umowę na budowę łódzkiego tunelu dla KDP spółka CPK i konsorcjum PORR podpisały pod koniec czerwca tego roku. Tarcza TBM rozpocznie swoją pracę na początku przyszłego roku.

Reklama

– Dziś stoimy w komorze startowej tunelu Kolei Dużych Prędkości na Retkini, której budowa została zakończona. To pierwszy fizycznie ukończony element kolejowego Programu CPK – namacalny dowód, że projekt jest konsekwentnie i odpowiedzialnie realizowany. Stąd najdalej na początku 2026 roku ruszy drążenie tunelu CPK, a w 2032 roku pojadą pierwsze pociągi KDP na trasie kolejowego „Y” – powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

/> />

Ważny element w polskiej sieci kolejowej

Jak zauważa inwestor, dzięki tej inwestycji udrożniony zostanie ruch kolejowy w Łodzi przez czołowy obecnie dworzec Łódź Fabryczna i dalej na zachód w kierunku Wrocławia i Poznania, a tym samym uzupełnione zostaną brakujące, ważne elementy w polskiej sieci kolejowej.

Budowa odcinka linii kolejowej nr 85 Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana na terenie Łodzi to najbardziej zaawansowany fragment budowanej w Polsce sieci KDP. Jej ukończenie planowane jest na rok 2032. Cała 480-kilometrowa linia „Y” z Warszawy przez lotnisko CPK oraz Łódź do Poznania i Wrocławia, ma zostać oddana do użytku w 2035 roku.

Komora startowa tunelu KDP na Retkini

Komora startowa tunelu KDP na Retkini składa się z dwóch poziomów. Najgłębsze miejsce obiektu znajduje się na głębokości 23 m, a ściany szczelinowe sięgają nawet 43 metrów. Cała komora ma długość ponad 180 metrów. „W czasie prac zużyto ok. 30 tys. metrów sześciennych betonu (to ponad 4 tys. betoniarek) i 3 tysiące ton stali, która wystarczyłaby do budowy sporego osiedla mieszkaniowego. W szczycie robót na terenie budowy komory Retkinia pracowało blisko 100 osób oraz wykorzystywano różnego rodzaju sprzęt budowlany, m.in.: koparki linowe, dźwigi, palownica, wywrotki czy wspomniane betoniarki” - czytamy w komunikacie prasowym CPK.

/> />

160 km/h w tunelu

Około 4,6 kilometrowy tunel o średnicy ok. 14 metrów będzie grążony na głębokości od 25 do 35 metrów. Wewnątrz będą dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach. Maksymalna prędkość składów poruszających się tunelem to nawet 160 km/h.

Budowa komory odbiorczej Fabryczna

Inwestor przypomina, że zakończeniem tunelu będzie komora odbiorcza Fabryczna, której budowa rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Budowa obiektu, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna i ŁDK, została podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmie budowę samej komory dla tarczy drążącej TBM. Komora umożliwi wydobycie tarczy na powierzchnię.

W drugim etapie zaplanowano w tym miejscu budowę komory rozjazdowej dla pociągów. Prace drugiego etapu zostaną zainicjowane po zakończeniu wszystkich robót przy ŁDK.