W ramach poniedziałkowej oficjalnej wizyty w Warszawie premier Kanady Mark Carney spotkał się z szefem polskiego rządu.

Po rozmowie Donald Tusk podkreślił, że oba kraje pogłębiają współpracę strategiczną i że wkrótce „polsko-kanadyjskie relacje zostaną podniesione do poziomu partnerstwa strategicznego”.

Współpraca Polski z Kanadą, a kwestia Ukrainy

Premier wskazał też, że oba kraje są zaangażowane w utrzymaniu możliwie bliskich kontaktów transatlantyckich. - Dla nas współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, całą Unią Europejską, Polską, pomoc dla Ukrainy, stanowcza polityka wobec agresorów to wszystko ma wciąż ten sam głęboki sens.(...) Możemy dzisiaj obaj potwierdzić dalszą pomoc Kanady, Polski i naszych partnerów europejskich dla Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i pomoc po zakończeniu wojny - powiedział szef polskiego rządu.

Powtórzył, że Polska nie zamierza wysłać żołnierzy na misję do Ukrainy po zakończeniu wojny, ale „będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy dla Ukrainy, a także za ochronę granicy europejsko-rosyjskiej i europejsko-białoruskiej”. Premier dodał, że jest pełne zrozumienie ze strony „kanadyjskich przyjaciół, jeśli chodzi o ten sposób zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie i zagwarantowaniu Ukrainie bezpiecznego i suwerennego bytu po tym ewentualnym zakończeniu działań wojennych”.

Gospodarcza i energetyczna współpraca Polski z Kanadą

Spotkanie z premierem Kanady - jak relacjonował Tusk - dotyczyło też m.in. współpracy gospodarczej oraz energetycznej. Przypomniał, że z poprzednikiem Carneya, Justinem Trudeau rozmawiał o współpracy w obszarze SMR (małych reaktorów jądrowych) i nuklearnej współpracy.

- Polska potrzebuje wiarygodnych partnerów i gotowych do takiej bardzo bliskiej współpracy, jeśli chodzi o energetykę jądrową, ale także o inne działania na rzecz odnawialnych źródeł energii i tutaj doświadczenie Kanady będzie bardzo dla nas przydatne - stwierdził Tusk.

Szefowie obu rządów rozmawiali także o pogłębieniu polsko-kanadyjskiej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, m.in. o współpracy wywiadów i w dziedzinie uzbrojenia.

Kanadyjski premier podkreślił, że Polska jest „kluczowym krajem dla obrony Ukrainy” ze względu na tranzyt przez nasz kraj m.in. sprzętu wojskowego. Wskazał, że Polska i Kanada ściśle współpracują na Ukrainie i w ramach NATO.

Carney stwierdził, że Kanada może brać przykład z Polski. - Dojście do poziomu zaangażowania Polski (pod względem wydatków na obronność - PAP) zajmie nam kilka lat, ale to jest możliwe, zobowiązaliśmy się do tego. Czterokrotnie zwiększymy nasze nakłady na obronność – powiedział.

Jako ważne obszary bilateralnej współpracy wymienił m.in. sektor energetyczny i kosmiczny.

Coroczne konsultacje Polski i Kanady jako wsparcie współpracy obu krajów

Po spotkaniu CIR podało w komunikacie, że aby wprowadzić w życie pogłębione partnerstwo strategiczne, Polska i Kanada zainicjują coroczne konsultacje dwustronne między urzędnikami państwowymi. Zostanie utworzona Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Dwustronnej, w której będą zasiadali urzędnicy wyższego szczebla reprezentujący odpowiednie departamenty i ministerstwa. Grupa ta, której będą współprzewodniczyć resorty spraw zagranicznych, a w skład której wejdą kluczowe ministerstwa obu krajów, będzie nadzorowała realizację wspólnie ustalonych rezultatów oraz rokrocznie przedstawiała sprawozdanie z postępów adresowane do ministrów należących do niej resortów i do szefów rządów obu krajów.

Jak podano, współpraca dwustronna może również skutkować podpisaniem w przyszłości stosownych memorandów o współpracy.

Mark Carney, w ramach wizyty w Warszawie, spotkał się też z prezydentem Karolem Nawrockim. Jest to pierwsza wizyta Carneya w Polsce, odkąd w marcu stanął na czele rządu w Ottawie.