Składki ZUS 2026 - podstawa wymiaru
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. nie może być niższa niż 1441,80 zł.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać od podstawy 5652 zł, ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. wynosi 9420 zł.
Składki ZUS preferencyjne - dla nowych przedsiębiorców
Osoby rozpoczynające pierwszą działalność gospodarczą, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.
Przepisy w tym zakresie wyłączają z takiej możliwości osoby, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. wynoszą:
- 281,44 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
- 115,35 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),
- 35,33 zł – na ubezpieczenie chorobowe - dobrowolne (2,45%),
- 24,08 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).
Do tych kwot trzeba doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Minimalna składka zdrowotna w 2025 r., za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r., wynosi 314,96 zł. Od 1 lutego 2026 r. będzie obowiązywać wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Składki ZUS dla pozostałych przedsiębiorców
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:
- osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niewymienione w powyższej grupie,
- twórcy i artyści,
- osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,
- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
- akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
- osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”
w 2026 roku zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
- 1103,27 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
- 452,16 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),
- 138,47 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
- 94,39 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%),
- 138,47 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45%).
Przedsiębiorcy zapłacą 1926,76 zł „pełnego” ZUS-u. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania oraz wysokości dochodu.
Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)
