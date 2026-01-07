Składki ZUS 2026 - podstawa wymiaru

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. nie może być niższa niż 1441,80 zł.



Pozostali przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać od podstawy 5652 zł, ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. wynosi 9420 zł.

Składki ZUS preferencyjne - dla nowych przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające pierwszą działalność gospodarczą, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.



Przepisy w tym zakresie wyłączają z takiej możliwości osoby, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.



W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. wynoszą:

281,44 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

115,35 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),

35,33 zł – na ubezpieczenie chorobowe - dobrowolne (2,45%),

24,08 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

Do tych kwot trzeba doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Minimalna składka zdrowotna w 2025 r., za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r., wynosi 314,96 zł. Od 1 lutego 2026 r. będzie obowiązywać wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki ZUS dla pozostałych przedsiębiorców

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niewymienione w powyższej grupie,

twórcy i artyści,

osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,

osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”

w 2026 roku zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:

1103,27 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

452,16 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),

138,47 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

94,39 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%),

138,47 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45%).

Przedsiębiorcy zapłacą 1926,76 zł „pełnego” ZUS-u. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania oraz wysokości dochodu.



Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

- Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2026 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.