Podatek od posiadania psa to jedna z bardziej kontrowersyjnych i znienawidzonych przez Polaków opłat. Od lat przeciwnicy tej daniny pytają, dlaczego obowiązuje ona od posiadania psów, a nie np. kotów lub innych pupili. Argumentują też, że nie dość, że właściciele ponoszą wydatki związane z utrzymaniem zwierzęcia, to dodatkowo muszą jeszcze płacić za sam fakt posiadania go.

Jak dotąd, opłata za posiadanie psa nie została zniesiona. Nie jest to jednak powszechnie obowiązujący podatek sensu stricto, lecz opłata lokalna. Może ona zostać wprowadzona w danym mieście lub gminie na podstawie art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych gminy. Każda gmina decyduje, czy chce ją uchwalić. Wiele samorządów rezygnuje z możliwości jej pobierania. Dla wielu jednak jest to wciąż sposób na dorzucenie kilku złotych do gminnego budżetu. Sprawdź, kto musi zapłacić podatek od posiadania psa, jakie są zwolnienia i kary za jego nieuiszczenie.

Obowiązek opłaty za posiadania psa dotyczy osób zamieszkałych na terenie gmin, które wprowadziły tę opłatę. Najważniejsze zasady to:

Opłata obowiązuje od każdego psa, o ile uchwała gminy nie przewiduje wyjątków.

Gminy mogą ustalić różne stawki i zwolnienia, np. dla właścicieli psów z adopcji czy psów stróżujących.

Konkretne warunki i kwoty określają uchwały lokalne.

Przykładowo w gminie Konstantynów Łódzki zwolnieni są właściciele psów pilnujących obejść oraz szczeniąt do trzeciego miesiąca życia.

Zwolnienia z opłaty za psa. Lista uprawnionych do ulgi

Niektóre osoby są ustawowo zwolnione z opłaty, zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na liście osób, które podatku od posiadania psa nie muszą uiszczać są:

Członkowie personelu dyplomatycznego i konsularnego (pod warunkiem wzajemności).

(pod warunkiem wzajemności). Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa.

– z tytułu posiadania jednego psa. Osoby z psami asystującymi .

. Seniorzy powyżej 65. roku życia prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa. Rolnicy płacący podatek rolny – do dwóch psów na gospodarstwo rolne.

Dodatkowe zwolnienia mogą być wprowadzone przez uchwały lokalne, dlatego warto sprawdzić szczegóły w gminie.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r., maksymalna stawka opłaty za psa wynosi 178,26 zł rocznie. Gminy mogą jednak ustalić niższą kwotę opłaty, zależnie od lokalnych uchwał. Stawka obowiązuje od każdego psa, ale samorządy mogą wprowadzić ulgi dla kolejnych zwierząt. Ostateczne kwoty uchwalane są przez rady gmin na IV kwartał roku poprzedzającego obowiązywanie opłaty. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza gmina lub miasto pobiera opłatę za posiadanie psa i - jeśli tak - to w jakiej kwocie, to musimy skontaktować się z urzędem gminy (lub miasta) lub sprawdzić informację na stronie internetowej naszego samorządu.

Do kiedy trzeba zapłacić opłatę za psa? [TERMINY]

Terminy płatności opłaty różnią się w zależności od gminy. Każda gmina ustala własny termin płatności – nie ma jednego ogólnopolskiego terminu. Opłatę najczęściej można uiścić gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na konto gminy.

Konsekwencje nieuiszczenia opłaty od posiadania psa

Nieopłacenie obowiązkowej opłaty od posiadania psa w gminach, które ją wprowadziły, może prowadzić do konsekwencji finansowych. Gminy mają prawo egzekwować należności z tego tytułu, stosując procedury przewidziane dla zaległości podatkowych.

Możliwe konsekwencje to:

Naliczanie odsetek za zwłokę : w przypadku opóźnienia w płatności mogą być naliczane odsetki, zwiększając kwotę do zapłaty.

: w przypadku opóźnienia w płatności mogą być naliczane odsetki, zwiększając kwotę do zapłaty. Postępowanie egzekucyjne : gmina może wszcząć procedurę egzekucyjną, co może skutkować zajęciem rachunku bankowego lub innych składników majątku dłużnika.

: gmina może wszcząć procedurę egzekucyjną, co może skutkować zajęciem rachunku bankowego lub innych składników majątku dłużnika. Dodatkowe koszty: postępowanie egzekucyjne wiąże się z dodatkowymi opłatami, które obciążają osobę zalegającą z płatnością.

Egzekwowanie tej opłaty zależy od polityki danej gminy. Choć samorządy mogą monitorować przestrzeganie obowiązku, to w praktyce niewiele z nich decyduje się na taki krok. Nierzadko zdarza się, że gminy przypominają właścicielom o obowiązku uiszczenia opłaty w wyniku informacji od tzw. życzliwych sąsiadów. Warto jednak pamiętać, że formalnie gmina ma prawo dochodzić należnych opłat, a unikanie ich płacenia może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

Czy trzeba płacić opłaty za inne zwierzęta domowe?

Przepisy nie przewidują opłat od posiadania zwierząt innych niż psy. Pamiętajmy jednak, że transakcje zakupu zwierząt o wartości powyżej 1000 zł podlegają jednak podatkowi PCC (2% wartości przedmiotu). Opłata PCC dotyczy każdej umowy kupna, niezależnie od obowiązku opłaty za psa.

Czy opłata za psa zostanie zniesiona w 2025 roku?

Dyskusje na temat likwidacji podatku za posiadanie psa trwają od dawna i nabierają tempa, a politycy różnych ugrupowań wydają się zgodni co do potrzeby zmian. Wprowadzenie projektu ustawy w tej sprawie zaplanowano na pierwszy kwartał 2025 roku. Kluczowe argumenty przemawiające za likwidacją opłaty to:

Minimalne znaczenie fiskalne: w skali kraju wpływy z opłaty wynoszą zaledwie 3,9 mln zł rocznie, co jest nieadekwatne do kosztów jej obsługi i egzekwowania.Nierówności w stosowaniu opłaty: obowiązek dotyczy jedynie około 400 gmin, podczas gdy większość dużych miast, takich jak Warszawa czy Poznań, zniosła tę opłatę.Potrzeba modernizacji systemu lokalnych opłat: politycy wskazują na konieczność uproszczenia i ujednolicenia systemu podatków lokalnych, w tym opłat za psa.

Jeśli projekt ustawy zostanie uchwalony, przyniesie on ulgę finansową właścicielom czworonogów i zmniejszy biurokrację, która dziś wiąże się z egzekwowaniem opłaty. Zniesienie podatku wpisuje się także w trendy europejskie, gdzie opłaty te zostały już zrezygnowane lub zastąpione bardziej efektywnymi mechanizmami wsparcia gmin.