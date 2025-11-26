Chiny oskarżają Japonię o "prowokowanie zbrojnej konfrontacji"

– Mamy niezłomną wolę, silną determinację i potężną zdolność do obrony naszej narodowej suwerenności i integralności terytorialnej – oświadczył Peng podczas cyklicznej konferencji prasowej biura.

Reklama

To była jego reakcja na ruch Japonii. Minister obrony tego kraju Shinjiro Koizumi ogłosił 23 listopada – podczas wizyty na najdalej na zachód wysuniętej japońskiej wyspie Yonaguni – że zostaną zainstalowane na niej rakiety ziemia-powietrze średniego zasięgu. Szef resortu zapewniał, że instalacja systemu ma jedynie na celu "zmniejszenie ryzyka ataku zbrojnego" na Japonię.

/> />

Niemniej Qingen zdaje się nie wierzyć w te deklaracje. Ocenił ruch Tokio jako "skrajnie niebezpieczny" i oskarżył Japonię o "celowe tworzenie napięcia w regionie i prowokowanie konfrontacji militarnej".

Peng poucza Tajwan. "Po co trwonicie pieniądze na broń?"

Chiny uznają demokratycznie rządzony Tajwan za "niezbywalną" część terytorium ChRL i nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

W toku konferencji Peng odniósł się także do władz Tajwanu. Zarzucił im – w duchu serwowanej od lat melodii propagandowej chińskiego reżimu – "trwonienie funduszy, które mogłyby być wykorzystane do poprawy bytu ludzi (...), na zakup broni i przypochlebianie się siłom zewnętrznym".

– To tylko pogrąży Tajwan w katastrofie – podsumował chiński urzędnik.