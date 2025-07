Według agencji Reutera, hakerzy powiązani z Chinami nasilili w ostatnim czasie swoje ataki na firmy produkujące półprzewodniki na Tajwanie. Dodatkowym celem stały się przedsiębiorstwa powiązane z analityką inwestycyjną tego kraju. Doniesienia te są wynikiem analiz, jakie przeprowadziła firma Proofpoint, która specjalizuje się właśnie w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Cyberatak Chin na tajwański przemysł półprzewodników

Mark Kelly z firmy Proofpoint przyznał, że celem hakerów były przedsiębiorstwa, które nigdy wcześniej nie zostały atakowane, a aktywność hakerów odnotowano między marcem a czerwcem 2025 roku. Łącznie zaatakowano około 20 średnich i dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją półprzewodników oraz analityką finansową.

Ataki przeprowadzane były za pomocą złośliwego oprogramowania, które dystrybuowano w wiadomościach mailowych. Najczęściej miały to być wiadomości związane z szukaniem zatrudnienia lub propozycjami współpracy. Po pobraniu plików i otworzeniu na korporacyjnych komputerach hakerzy mogli przeprowadzać spustoszenie i wyrządzać prawdziwe szkody.

Nazw i danych firm, które zostały ofiarą ataków, nie ujawniono. Jednocześnie warto podkreślić, że agencja Reutera nie była w stanie uzyskać komentarzy ze strony głównych tajwańskich przedsiębiorstw z branży półprzewodników, w tym Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), MediaTek, United Microelectronics Corp, Nanya Technology i RealTek Semiconductor.

Chiny umywają ręce i nie przyznają się do ataków

W odpowiedzi na te doniesienia Ambasada Chin w Waszyngtonie odparła te zarzuty. Co bardzo ciekawe, niewymieniony z nazwiska rzecznik placówki zaznaczył, że tego rodzaju ataki są zagrożeniem dla wszystkich krajów, w tym także dla Państwa Środka. Pojawiło się też stanowczy przekaz, mówiący, że rząd w Pekinie sprzeciwia się wszelkim przejawom cyberataków i cyberprzestępczości.

Z drugiej strony w ostatnich latach służby wielu krajów informowały o rosnących cyberatakach, w których dostrzegalny był ewidentny udział grup powiązanych z rządem w Pekinie. Dobrym tego przykładem jest sytuacja z końca maja 2025 roku, kiedy to celem hakerów stały się jawne sieci czeskiego MSZ.

Wówczas za atak odpowiedziała grupa Advanced Persistent Threat 31 (APT31), która w przeszłości oskarżana była o głośne ataki w USA. To oni właśnie mieli odpowiadać za ujawnienie prywatnych e-maili personelu odpowiedzialnego za kampanię prezydencką Joe Bidena w 2020 roku. Ich aktywność doprowadziła do obłożenia sankcjami osób powiązanych z zespołem APT31.

Tajwańskie półprzewodniki kluczowym zasobem dla całego świata

Atak na przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją półprzewodników nie wydaje się w sytuacji Tajwanu przypadkowy. To właśnie w tym kraju znajdują się fabryki odpowiedzialne za około 60% światowej produkcji tego konkretnego rodzaju podzespołów, w tym także 90% tych najbardziej zaawansowanych. Wszelkie problemy mogą doprowadzić do poważnego zachwiania łańcuchów dostaw.

Półprzewodniki są w dzisiejszych czasach kluczowym elementem wielu sprzętów i nie ograniczają się one wyłącznie do komputerów czy telefonów. Znajdują one zastosowanie w rzeczach takich, jak tranzystory, diody czy układy scalone. Z tego powodu aktualnie obecne są w przemyśle motoryzacyjnym czy medycznym.