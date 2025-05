Chiny coraz agresywniej wchodzą do Ameryki Płd. Kolejny kraj dołączył do Inicjatywy Pasa i Szlaku

Inicjatywa Pasa i Szlaku powiększyła się o kolejne państwo. To Kolumbia. W środę w czasie spotkania przywódców Kolumbii i Chin, Gustavo Petro i Xi Jinpinga, doszło do podpisania umowy w tej sprawie. Obserwatorzy nie mają watpliwości - Chiny ze swoimi inicjatywami coraz aktywniej wchodzą do Ameryki Łacińskiej, próbując tworzyć przeciwwagę wobec wpływów Stanów Zjednoczonych.