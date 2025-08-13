Chiny nakładają sankcje na banki z UE

Resort handlu wymienił w komunikacie banki UAB Urbo Bankas i AB Mano Bankas. Zakazane zostaną wszelkie transakcje i współpraca z tymi instytucjami na terytorium Chin.

Reklama

„Unia Europejska, ignorując stanowcze stanowisko Chin, zdecydowała się na wprowadzenie sankcji wobec dwóch chińskich instytucji finansowych pod pretekstem powiązań z Rosją” – oświadczyły chińskie władze.

Dlaczego wybrano banki litewskie?

Ministerstwo nie podało konkretnych przyczyn, z powodu których podjęto działania wobec tych dwóch banków. Oba mają swoje siedziby na Litwie - kraju, który jest jednym z najbardziej zagorzałych krytyków ChRL w Europie i który wcześniej był celem chińskich sankcji gospodarczych po podjęciu prób nawiązania bliskich stosunków z Tajwanem. Pekin obniżył wówczas rangę swoich stosunków dyplomatycznych z Wilnem.

Według komunikatu decyzja o nałożeniu sankcji jest zgodna z chińskim prawem, w tym ustawą o przeciwdziałaniu zagranicznym sankcjom. Pekin wyraził nadzieję, że Bruksela „doceni długoterminowe, dobre relacje w dziedzinie handlu i finansów między Chinami a UE oraz jej państwami członkowskimi, skoryguje niewłaściwe praktyki i zaprzestanie działań szkodliwych dla interesów Chin oraz destrukcyjnych dla współpracy między Chinami a UE”.

Pakiet sankcji UE wobec Rosji

Pakiet sankcji UE z 18 lipca, nałożony w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, objął m.in. sektor energetyczny, bankowy i wojskowy. Po raz pierwszy na unijnej liście sankcyjnej znalazły się chińskie przedsiębiorstwa. Władze w Pekinie zapowiedziały wówczas podjęcie „niezbędnych środków” w celu ochrony interesów chińskich firm.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak