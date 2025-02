Ten kraj boi się Chin. Kupuje broń, jakiej jeszcze nie miał

Filipiny chcą w ramach modernizacji armii i wzmocnienia zdolności obronnych kupić co najmniej dwa okręty wojenne, jakich nie miał - powiedział szef sił zbrojnych tego kraju. Generał Romeo Brawner Jr. zaznaczył, że to konieczne, by przeciwstawić się Chinom.