Informuje o tym agencja Reutera. Dziennikarze zastanawiają się, co teraz zrobią Manewr ten może się spotkać z "gniewną reakcją" Pekinu - przewiduje Nikkei Asia. Ostatni taki rejs niemieckich jednostek odbył się w 2002 r. Jak Chiny zareagują na pierwsze takie wydarzenie od 22 lat.

Okręty wojenne USA, Francji , Wielkiej Brytanii czy Australii przepływają przez Cieśninę Tajwańską korzystają z prawa do swobody żeglugi, co wywołuje protesty Chin. Jak będzie tym razem?

Niemiecka fregata Baden-Wuerttemberg

Przygotowania do przepłynięcia Cieśniny Tajwańskiej pokazywano na Twitterze:

I drugi Tweet:

Reuters twierdzi:

1) taki rejs to "zdarzający się nieczęsto" i

2) jest symboliczny,

3) jest to komunikat od Niemiec - popieramy swoich sojuszników w kwestii przestrzegania międzynarodowych zasad korzystania z mórz.

Niemiecka fregata Baden-Wuerttemberg drażni Chiny. Co zrobi Pekin?

Portal Nikkei Asia komentuje: "ekspansjonistyczne działania Chin w ostatnich latach skłoniły zachodnie mocarstwa do zwiększenia swojej obecności w regionie Indo-Pacyfiku w celu ochrony sojuszników i utrzymania porządku międzynarodowego opartego na zasadach".

Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning powiedziała kilka dni temu, że Chiny "szanują prawo do żeglugi, z którego korzystają wszystkie kraje na odpowiednich wodach, zgodnie z chińskim prawem i prawem międzynarodowym, (...) ale zdecydowanie sprzeciwiają się prowokacjom i zagrożeniu suwerenności oraz bezpieczeństwa Chin przez zainteresowane kraje pod hasłem swobody żeglugi".

Cieśnina Tajwańska - o co jest spór [za: Wikipedia]

Szeroka na ok. 130 km cieśnina oddziela główną wyspę Tajwanu od Chin kontynentalnych. Komunistyczne władze w Pekinie, które uznają Tajwan za separatystyczną prowincję, traktują ją jako morskie wody wewnętrzne.

Cieśnina Tajwańska (chiń. 臺灣海峽; pinyin Táiwān Hǎixiá) – cieśnina oddzielająca wyspę Tajwan od Chińskiej Republiki Ludowej, łącząc Morze Wschodniochińskie i Morze Południowochińskie. Długość wynosi około 360 km, szerokość od 130 do 250 km, powierzchnia około 85 tys. km². Największe porty morskie: Xiamen, Fuzhou, Kaohsiung[1]. Cieśnina osiąga głębokość 70 m. W południowej części cieśniny, nieco bliżej Tajwanu niż wybrzeża kontynentalnego, leży, należący do Republiki Chińskiej, archipelag Peskadory.

Od 2018 r. Chiny zaprzeczają, że koncepcja wód międzynarodowych ma zastosowanie do Cieśniny Tajwańskiej. Chiny nie roszczą sobie praw do suwerenności nad całą cieśniną, ale starają się regulować to, co uważają za „wsparcie dla władz Tajwanu i demonstrację przeciwko kontynentowi”. Stanowisko to wywołało obawy amerykańskich, australijskich i francuskich urzędników oraz sprzeciw Tajwanu.„Wody międzynarodowe” technicznie nie są zdefiniowane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza , a w Cieśninie Tajwańskiej nie ma korytarza pełnego morza, ale prawa tranzytowe naśladujące pełne morze, takie jak nieszkodliwy przepływ i swoboda żeglugi, są generalnie dozwolone w wyłącznych strefach ekonomicznych . [