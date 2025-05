Chiny współpracują z Rosją

"Są informacje, że Chiny dostarczają maszyny, specjalistyczne chemikalia, proch i komponenty bezpośrednio do przedsiębiorstw o przeznaczeniu wojskowym. Posiadamy potwierdzone dane dotyczące 20 rosyjskich zakładów" - zaznaczył szef SZRU.

Według Iwaszczenki w latach 2024–2025 odnotowano co najmniej pięć przypadków współpracy z Chinami w branży lotniczej – dotyczy to sprzętu, części zamiennych, dokumentacji. "W sześciu przypadkach były to duże dostawy specjalistycznych chemikaliów" - dodał.

Fałszywe oznaczenia i oszustwa w nazwach

"Na początku 2025 roku 80 proc. krytycznej elektroniki wykorzystywanej w rosyjskich dronach pochodziło z Chin. Przy tym doszło do fałszywych oznaczeń, oszustw w nazwach oraz działania firm pośredników, przez które trafia wszystko, co niezbędne do produkcji mikroelektroniki" - stwierdził Iwaszczenko.

W połowie maja brytyjski tygodnik "Economist" ocenił, że przywódca Chin Xi Jinping trzyma swego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina w garści. "W całej swej historii Rosja nigdy nie była tak zależna od Chin jak teraz" - napisał tygodnik. (PAP)