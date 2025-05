"Emocjonalne przeciążenie" Trumpa

"Jesteśmy naprawdę wdzięczni Amerykanom i osobiście prezydentowi Trumpowi za pomoc w zorganizowaniu i rozpoczęciu procesu negocjacyjnego" — powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany o uwagi Trumpa na temat Putina. "Oczywiście, jednocześnie jest to bardzo kluczowy moment, który wiąże się - naturalnie - z przeciążeniem emocjonalnym wszystkich i reakcjami emocjonalnymi".

Trump: Putin "zupełnie zwariował"

W niedzielę, po rosyjskim zmasowanym ataku dronów na Ukrainę Trump napisał na swoim kanale społecznościowym "Truth Social", że rosyjski przywódca Władimir Putin "zupełnie zwariował".

"Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał Trump. "Zawsze mówiłem, że chce (Putin) CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi do upadku Rosji!" - dodał.

Trump wielokrotnie wcześniej wspominał, że Putin chciał całej Ukrainy, ale rzekomo zrezygnował z tych ambicji ze względu na niego. (PAP)