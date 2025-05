Moskwa przeszła samą siebie. Rosja chce, by Ukraina wycofała wojska z własnego terytorium

Dziś długo wyczekiwany dzień rozmów pokojowych w Stambule. W czasie spotkania ukraińskiej i rosyjskiej delegacji Rosja przedstawiła swoje żądania. Są one jednak "nierealistyczne i wykraczają poza wszystko to, co omawiano do tej pory" - przekazało źródło w ukraińskiej dyplomacji, cytowane przez agencję Reutera.