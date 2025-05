Putin znalazł się w kłopotach

"Cała presja spoczywa teraz na Putinie, to on znalazł się w kłopotach. Ukraina (w odróżnieniu od Rosji - PAP) wysłała do Turcji delegację uprawnioną do negocjowania zawieszenia broni" - zauważył Rutte podczas rozmowy z dziennikarzami przed szczytem EPC w stolicy Albanii.

Sekretarz generalny NATO podkreślił też, że jest "szczególnie zadowolony z roli, jaką w rozmowach między Rosją i Ukrainą przyjęły Stany Zjednoczone". "Prezydent (USA) Donald Trump przełamał zastój, przyjął wiodącą rolę i to jest naprawdę ważne" - zaznaczył.

Rozmowy w Stambule

Wcześniej w piątek w Stambule rozpoczęły się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Turcji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. To jedno z dwóch zaplanowanych na ten dzień trójstronnych spotkań - przewidziane są jeszcze rozmowy z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i Turcji.

Stambulskie negocjacje pierwotnie przedstawiano jako potencjalnie przełomowe dla zakończenia wojny w Ukrainie. Oczekiwania z nimi związane osłabły jednak, gdy okazało się, że - w przeciwieństwie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zjawił się w Stambule - w rozmowach nie weźmie udziału rosyjski przywódca Władimir Putin ani prezydent USA Donald Trump.

EPC została powołana w maju 2022 r. jako międzyrządowa platforma ułatwiająca koordynację inicjatyw politycznych i gospodarczych państw europejskich. Powstała w odpowiedzi na rosyjską pełnowymiarową agresję na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu w Parlamencie Europejskim wyszedł wówczas z inicjatywą utworzenia "nowej europejskiej organizacji, dającej demokratycznym narodom Europy przestrzeń do współdziałania w dziedzinach bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, inwestycyjnej czy infrastrukturalnej".(PAP)