Dewastacja pomnika ofiar zbrodni katyńskiej w Miednoje

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że zdewastowany został pomnik jeńców - ofiar zbrodni katyńskiej, pochowanych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje w Rosji. Na podstawie decyzji Prokuratury Obwodu Twerskiego z pomnika cmentarnego skuto płaskorzeźbę orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939.

Reklama

"To oczywiście jest po pierwsze realizacja stalinowskiej wersji narracji historycznej i tu jest jedno ze źródeł też rosyjskiego imperializmu, więc to jest bardzo niebezpieczne. Nota już została wręczona" - powiedział w poniedziałek w radiu RMF FM Sikorski.

Szef MSZ podkreślił też, że dewastacja pomnika w Miednoje jest złamaniem regulacji między Polską a Rosją. "Proszę pamiętać, że jest duża różnica między pomnikami wdzięczności, a cmentarzami i mogiłami. Nasze krzyże były na mogile pomordowanych polskich więźniów, jeńców wojennych w Miednoje" - przypomniał.

Jak Rosja odpowie na zamknięcie konsulatu w Krakowie?

Sikorski był też pytany o to, jak Rosja odpowie na niedawne zamknięcie jej konsulatu w Krakowie. W połowie maja Polska wycofała zgodę na działanie konsulatu Rosji w Krakowie po zarzutach wobec rosyjskich służb specjalnych o dywersję przy pożarze hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie. "Jeszcze nie wiemy, zapewne proporcjonalnie" - odpowiedział szef MSZ. "Mimo że do tego nie jest uprawniona, bo my nie podpalamy centrów handlowych w Rosji" - podkreślił minister.

Nota w sprawie dewastacji pomnika

W ubiegły czwartek rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że nota w sprawie dewastacji pomnika w Miednoje, przygotowywana w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostanie wręczona prawdopodobnie w Moskwie.

Polski Cmentarz w Miednoje został otwarty i poświęcony 2 września 2000 r. Spoczywa na nim ponad 6300 polskich jeńców obozu specjalnego w Ostaszkowie, którzy w 1939 r. bronili Polski przed sowiecką agresją, głównie funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych, pracowników administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej. (PAP)