Nie liczy się majątek, nie liczy się dochód. Liczy się potrzeba. Nowe świadczenie wspierające, które ruszyło w Polsce, to pierwszy od dawna program finansowy adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, potrzebujących codziennej pomocy.

Reklama

Najważniejsze? To nie jest świadczenie uzależnione od dochodów. A jego wysokość może sięgać nawet 4133 złotych miesięcznie. Kolejne wypłaty ruszyły 2 listopada. To nie zapomoga – to szansa na realną zmianę: na niezależność, na wybór, na godność.

Bez progów dochodowych, bez papierologii. Kto może je otrzymać?

Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności i potrzebują stałej lub długoterminowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Mowa o najbardziej podstawowych czynnościach życiowych – tych, które dla wielu osób są oczywistością, a dla innych – codziennym wyzwaniem.

Nowy program jest elastyczny. Wysokość wsparcia zależy od indywidualnej oceny potrzeb, a nie od sztywnych progów czy tabel. Proporcjonalność zamiast biurokratycznej równości? W końcu.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku?

Podstawą obliczeń jest aktualna kwota renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi 1878,91 zł. Od niej wylicza się wysokość świadczenia – w zależności od liczby punktów przyznanych w ocenie potrzeby wsparcia. Kwoty wyglądają następująco:

751,56 zł – dla osób z wynikiem 70–74 punktów,

1127,35 zł – przy 75–79 punktach,

1503,13 zł – przy 80–84 punktach,

2254,69 zł – przy 85–89 punktach,

3382,04 zł – przy 90–94 punktach,

4133,60 zł – dla najwyższego poziomu, 95–100 punktów.

To już nie „zasiłek”. To konkretne pieniądze, które pozwalają planować, a nie tylko przetrwać.

Dwa etapy. Prosto, ale z głową

Cała procedura przyznania świadczenia wspierającego składa się z dwóch etapów. Najpierw należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który ocenia poziom potrzeby wsparcia i przyznaje punkty w skali od 70 do 100. Z tą decyzją można już wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia.

Wniosek można złożyć elektronicznie – przez platformę PUE ZUS, lub papierowo – w tradycyjny sposób, w placówce. Dla wielu osób z ograniczoną mobilnością to ogromne ułatwienie.

Kto może się ubiegać o świadczenie wspierające

Program obejmuje osoby, które ukończyły 18 lat, uzyskały wymaganą liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia, są obywatelami Polski lub państw członkowskich UE/EFTA, a jeśli pochodzą spoza tych obszarów – przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Warunkiem jest również zamieszkanie na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Terminy wypłat. ZUS działa według kalendarza

Świadczenie wspierające wypłacane jest co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przewidział dziesięć terminów wypłat: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia miesiąca.

Data wypłaty przydzielana jest automatycznie przy pierwszej decyzji i nie zmienia się przez cały okres pobierania świadczenia.

Jeśli termin przypadnie na dzień wolny, pieniądze trafią wcześniej – najczęściej w ostatnim dniu roboczym przed świętem.

Środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę. Dla wielu osób to nie detal, lecz ogromna wygoda – szczególnie dla tych, którzy poruszają się z trudnością lub wymagają wsparcia innych w codziennych sprawach.

Eksperci: dobre rozwiązanie, ale system wciąż kuleje

Specjaliści nie mają wątpliwości – wprowadzenie świadczenia wspierającego to krok w dobrą stronę. Ale, jak zwykle w Polsce, to dopiero początek drogi. Eksperci zwracają uwagę na potrzebę uproszczenia procedur orzeczniczych, które wciąż bywają czasochłonne i niejednoznaczne.

Potrzebna jest też lepsza koordynacja różnych form wsparcia, tak aby system był spójny i odpowiadał na realne, całościowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Codzienność, której nie da się przecenić

Dla wielu rodzin te pieniądze to nie luksus, lecz konieczność. To wydatki na rehabilitację, leki, sprzęt medyczny, dostosowanie mieszkania czy zatrudnienie asystenta osobistego. Dla samych beneficjentów to często pierwszy krok ku większej samodzielności i aktywności społecznej. To nie program. To codzienność w wersji trochę łatwiejszej do udźwignięcia.

Waloryzacja: ochrona przed inflacją

Świadczenie wspierające będzie podlegało corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego wartość ma rosnąć wraz z kosztami życia.

Dla osób zainteresowanych wsparciem kluczowe jest jednak jedno – nie zwlekać z wnioskiem. Proces zaczyna się od oceny potrzeby wsparcia w WZON, a kończy w ZUS. Każdy dzień opóźnienia to dzień bez pomocy, która może naprawdę zmienić życie.