Efekt rozbudowy infrastruktury logistycznej w 2025 roku

Usługa, która jest zdolna do płynnej obsługi obsługi nie powstaje w kilka tygodni. W 2025 roku ORLEN Paczka przeprowadziła jedne z największych inwestycji operacyjnych w swojej historii. Najważniejszymi z nich były:

uruchomienie nowego sortera w Sortowni Centralnej w Strykowie ,

, start Sortowni Południowej w Sosnowcu, która skraca drogę przesyłek w południowej części kraju.

Oba obiekty zwiększyły przepustowość sieci i skróciły czas przetwarzania paczek. Jednocześnie operator uruchomił siedem nowych centrów logistycznych i przeniósł cztery oddziały do nowoczesnych, większych budynków, odpornych na intensywne operacje kurierskie.

Oznacza to redukcję wąskich gardeł, większą skalowalność procesów oraz możliwość wyrównywania ruchu w okresach podwyższonego obciążenia.

Rosnąca rola automatów paczkowych i zmieniające się preferencje konsumentów

Rozbudowa infrastruktury operacyjnej idzie w parze z rosnącą siecią odbioru przesyłek. ORLEN Paczka dysponuje obecnie ponad 15 tys. punktów odbioru, w tym 7,5 tys. automatów paczkowych. To jedna z największych sieci OOH w Polsce, istotnie wpływająca na dostępność usług logistycznych w mniejszych miejscowościach.

Dane z raportu Kupione 2025 wskazują, że preferencje zakupowe konsumentów zmieniają się w kierunku odbioru w automatach paczkowych. Decyduje o tym przewidywalność, łatwość dostępu i możliwość odbioru poza godzinami pracy. Dla e-commerce oznacza to konieczność zapewnienia szerokiego wyboru operatorów, ponieważ brak preferowanej metody dostawy staje się realnym czynnikiem obniżającym konwersję zakupową. ORLEN Paczka jest drugą metodą dostawy najbardziej motywują do zakupów online wg raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2025”.

150-procentowy wzrost rok do roku i jego znaczenie dla rynku

ORLEN Paczka odnotowała w ostatnich 12 miesiącach 150 proc. wzrostu rok do roku. Tak wysoka dynamika sprawia, że operator znajduje się wśród najszybciej rosnących usług logistycznych w kraju. Utrzymanie jakości przy tak dużej ekspansji wymagało automatyzacji procesów, standaryzacji operacji i rozbudowy sieci transportowej.

Jak mówi Piotr Dąbrowski, Dyrektor Logistyki ORLEN Paczki:

Gwarancja dostawy na święta wynika z konsekwentnej strategii operacyjnej. Automatyzacja, nowe sortery i rozwój sieci umożliwiły nam rośnięcie szybciej niż rynek przy zachowaniu przewidywalności, terminowości i bezpieczeństwa paczek. To fundament, na którym można budować stabilne deklaracje dla naszych partnerów biznesowych i całego rynku e-commerce.

Znaczenie dla e-commerce w 2026 r.

Deklaracja gotowości dostaw na święta jest sygnałem, że rynek dostaw w Polsce wchodzi w etap większej profesjonalizacji. Dla e-commerce oznacza to, że obecność ORLEN Paczki w koszyku zakupowym przestaje być jedynie dodatkiem, a zaczyna być oczekiwaną przez klientów alternatywą.

Dla konsumentów rośnie znaczenie przewidywalności i bezpieczeństwo przesyłki. Ważna jest już nie sama szybkość, lecz możliwość dotrzymania obiecanego terminu. Z kolei dla operatorów logistycznych oznacza to konieczność inwestowania w technologie, automatykę i rozwój sieci, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku.

W perspektywie 2026 roku ORLEN Paczka stanie się jednym z kluczowych podmiotów w obszarze dostaw OOH. Rozbudowana infrastruktura i dynamiczny wzrost wskazują, że rola operatora w polskim e-commerce będzie coraz większa, szczególnie w okresach najwyższego obciążenia.