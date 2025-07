Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała w poniedziałek o zamknięciu wstępnej oceny 454 840 samochodów marki Nissan - podał Reuters. NHTSA badała pojazdy Nissana z powodu awarii silnika, z powodu której japoński producent samochodów w czerwcu rozpoczął akcję wycofania samochodów z rynku.

Co ustaliło dochodzenia NHTSA

Agencja podał też, że dochodzenie, które rozpoczęło się w grudniu 2023 roku, wykazało, że awarie silników w niektórych pojazdach Nissana prowadziły do utraty mocy, ale nie tylko. Amerykański urząd poinformował, że w pewnych warunkach awaria silnika może doprowadzić do pożaru. Zapłon może nastąpić, jeśli wewnętrzne podzespoły oderwą się i uszkodzą blok silnika, tworząc otwór, przez który olej silnikowy będzie mógł przedostać się do gorących powierzchni.

NHTSA poinformowała, że zgłoszono łącznie 1878 incydentów, z czego 12 zakończyło się wypadkiem lub pożarem.

Które auta Nissana był wzięte po lupę

Jak wynika z raportu NHTSA, dochodzeniem objęto niektóre modele samochodów Nissan Rogue i Altima, a także luksusowe samochody Infiniti QX50 i QX55.

Akcja serwisowa Nissana

W ramach akcji serwisowej Nissana dealerzy dokonują przeglądu miski olejowej silnika pod kątem obecności metalowych zanieczyszczeń.

W przypadku, gdy mechanicy nie znajdą zanieczyszczeń naprawa zakończy się wymiana oleju i wykonaniem drobnych naprawy w zależności od typu silnika. Jeżeli jednak w misce olejowej znajdą się metalowe zanieczyszczenia, silnik może wymagać większych napraw lub nawet wymiany.

Przedłużona gwarancja

Po przeprowadzeniu inspekcji firma zgodziła się po przeprowadzeniu inspekcji przedłużyć gwarancję badanych pojazdów do 10 lat lub 120 tys. mil (około 193 tys. km) po przeprowadzeniu inspekcji.

