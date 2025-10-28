Sztuczna inteligencja nie kryje się tylko w laboratoriach badawczych czy za płatnymi chatbotami. Jak się okazuje jest już powszechna i mamy z nią do czynienie od dawna, a większość ludzi spotyka się ze sztuczną inteligencją dziesiątki razy dziennie, nie zdając sobie z tego sprawy.

W każdym autouzupełnianiu, sugestii trasy czy inteligentnym przypomnieniu kryje się mikrointerwencja, której celem jest ułatwienie życia i jednocześnie utrzymanie zainteresowania użytkownika.

Dzięki AI możemy ominąć korki na ulicach czy uporządkować przeciążona skrzynkę odbiorczą, ale nie tylko. Sztuczna inteligencja przewiduje, kiedy użytkownik jest spóźniony, o czym zapomina i jak sprawić, aby szybciej kliknął „kup”. Maszyny nie przejmują kontroli. Po prostu po cichu porządkują listę rzeczy do zrobienia.

Quartz zebrał zestaw dziewięciu codziennych problemów, które sztuczna inteligencja już rozwiązuje.

AI analizuje ruch uliczny

Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań sztucznej inteligencji są systemy nawigacyjne, które nie tylko wyszukują trasę, ale i wskażą tę najbardziej korzystną. W aplikacjach takich jak Mapy Google sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do analizy natężenia ruchu w czasie rzeczywistym, danych historycznych i nawyków jazdy użytkownika, aby pomóc uniknąć korków, zanim się utworzą.

W skrzynce pocztowej w końcu będzie porządek

W skrzynkach e–mail zainstalowane są filtry wiadomości, które uczą się i analizują ton, pilność i intencję wiadomości. Outlook i Gmail dyskretnie sygnalizują, która wiadomość wymaga uwagi, a które to śmieci, oszczędzając czas i porządkując cyfrowy bałagan.

Algorytmy e-commerce śledzą każde kliknięcie

Według raportu Stanforda, to, co kiedyś było marketingowym domysłem, teraz jest precyzyjnie dostrojoną sztuczną inteligencją, która rozpoznaje kolejny impuls klienta. Algorytmy e-commerce śledzą kliknięcia użytkownika, przerwy w działaniu i listy życzeń, aby przewidywać, czego będziesz chciał następnym razem. Rezultatem tego działania może okazać się „nieoczekiwane” odkrycia, które w odczuci klienta dokonał osobiście, ale w rzeczywistości są to precyzyjnie ukierunkowane podpowiedzią AI.

Treningi stają się uzależnieniem

Kolejnym przypadkiem, w którym AI ma ogromny wpływ na nasze życie są aplikacje fitness oparte na sztucznej inteligencji, które działają jak osobisty trener. Aplikacje śledzą wszystko, od tętna po motywujące spadki i dostosowują plan treningowy użytkownika na podstawie danych o wydolności, poziomu zmęczenia i nastroju. Trening jest takdostosowany, aby użytkownik odczuwał ból na tyle, aby nie odrywał się od ćwiczeń.

Sztuczna inteligencja w domu

Inteligentne termostaty, systemy oświetlenia i kamery bezpieczeństwa. Wszystkie te urządzenia uczą się rytmu życia użytkownika. Algorytmu rejestrują kiedy użytkownik budzi się, wychodzi i wraca. Z czasem przewidują poziom komfortu i automatycznie się dostosowują.

Rozrywka – AI przewidzi następne pragnienia

Platformy streamingowe wykorzystują sztuczną inteligencję, aby rozpoznawać emocje użytkownika i podpowiadać, kiedy potrzebuje telewizji dla ukojenia, a kiedy pragnie chaosu. Mapując historię oglądania użytkownika, system może podpowiedzieć idealny zastrzyk dopaminy w idealnym momencie.

Tłumaczenia bardziej ludzkie

Narzędzia do tłumaczeń oparte na sztucznej inteligencji potrafią błyskawicznie dekodować tekst. W tle modele uczenia maszynowego korzystają z miliardów przykładów, aby dopracować frazeologię i ton, niwelując różnice kulturowe na bieżąco.

Telefon jako osobisty asystent

Sztuczna inteligencja w smartfonie dyskretnie przewiduje, czego będziesz potrzebować w następnej kolejności. Przypomni, poda wskazówkę dojazdu lub ostrzeże o spóźnieniu. Nie jest już tylko reaktywny. Działa wyprzedzająco, planując następną chwilę, zanim się wydarzy.

Źródło: Quartz