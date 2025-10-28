Aby zapewnić zasilania swoich centrów danych AI firmy technologiczne, takie jak Google, poszukują stabilnych i wolnych od zanieczyszczeń źródeł energii, a takimi są elektrownie jądrowe. W tym celu Google i amerykański gigant energetyczny NextEra Energy ogłosiły partnerstwo, którego wynikiem ma być wznowienie produkcji energii jedynej elektrowni jądrowej w stanie Iowa.

Jak podaje CNBC, Centrum Energetyczne Duane Arnold, które zostało zamknięte w 2020 r., mogłoby wznowić działalność na początku 2029 r., po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych.

Energochłonne centra danych AI potrzebują mnóstwa energii

Jak wynika z komunikatu prasowego, na który powołuje się CNBC, po uruchomieniu elektrowni Google będzie kupować energię elektryczną wolną od emisji dwutlenku węgla, która przez całą dobę, 7 dni w tygodniu będzie zasilać energochłonne centra danych AI.

Energia z elektrowni "zasili to rozwijającą się infrastrukturę chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji Google w stanie Iowa, a także zwiększy niezawodność lokalnej sieci energetycznej" – podały firmy w komunikacie prasowym cytowanym przez CNBC.

Największy dostawca energii w stanie, Central Iowa Power Cooperative, zgodził się kupić nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez Google.

Renesans energetyki jądrowej

Według danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) w 2024 r. całkowite roczne zużycie energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych osiągnęło rekordowy poziom. A to nie jest koniec przewidywanych wzrostów, jeśli centra danych będą się nadal rozwijać w obecnym tempie.

W tej sytuacji Waszyngton i branża technologiczna promują energię jądrową jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ma energię przez centra obliczeniowe oparte na sztucznej inteligencji.

Projekt w Iowa jest kontynuacją podobnych partnerstw jądrowych. Jednym z takich inicjatyw jest partnerstwo między Constellation Energy a Microsoftem. Tymczasem gigant komputerowy Oracle ogłosił niedawno, że projektuje centrum danych zasilane trzema małymi reaktorami jądrowymi.

Oprócz zwiększenia dostępności energii elektrycznej, energetyka jądrowa oferuje dużym firmom technologicznym potencjalną możliwość kontynuowania rozbudowy centrów danych, a jednocześnie ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

„Przywrócenie Duane’a Arnolda do sieci to wielki sukces dla hrabstwa Linn i całego stanu Iowa” – powiedział senator stanowy Charlie McClintock,. Senator dodał też, że ten projekt może „zapewnić ciągłość dostaw prądu” dla mieszkańców i firm Iowa.

