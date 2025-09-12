Według najnowszego sondażu przeprowadzonego w czerwcu przez International Workplace Group, operatora hybrydowych przestrzeni roboczych, przytłaczająca większość młodych pracowników (prawie dwie trzecie) aktywnie pomaga starszym kolegom we wdrażaniu i nauce korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. W badaniu wzięło udział ponad 2000 profesjonalistów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jak powiedział CNBC Make It Mark Dixon, założyciel i dyrektor generalny International Workplace Group, młodsi pracownicy często wspierają swoich starszych kolegów praktycznymi wskazówek dotyczącymi integracji sztucznej inteligencji z codziennymi procesami pracy.

Łamanie barier pokoleniowych

Jak wynika z ankiety wymiana wiedzy zmienia sposób współpracy miedzy pokoleniami. Około połowa ankietowanych pracowników twierdzi, że sztuczna inteligencja pomaga w pokonywaniu barier pokoleniowych.

Według raportu czterech na pięciu starszych dyrektorów stwierdziło, że współpraca z młodszymi kolegami pozwala im skupić się na „zadaniach o większej wartości”, podczas gdy 82 proc. uznało, że te innowacje otwierają nowe możliwości biznesowe.

W ocenie Dixona, młodsi pracownicy wykorzystują swoją biegłość cyfrową, aby kierować kolegami i wprowadzać nowe metody pracy, podczas gdy starsi koledzy wnoszą swoje doświadczenie, wiedzę branżową i bardziej strategiczne perspektywy. Ponadto ucząc innych, pracownicy pokolenia Z jednocześnie rozwijają własne umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja zwiększa wydajność

Jak pokazuje badanie, wielu pracowników zaczyna doceniać potencjał sztucznej inteligencji w zakresie zwiększania wydajności. Wśród 2016 ankietowanych pracowników biurowych, aż 86 proc. uważa, że sztuczna inteligencja zwiększyła ich wydajność. Natomiast 76 proc. uważa, że pomaga im w karierze. Wśród respondentów z pokolenia Z odsetek ten rośnie do 87 proc.

Ponadto większość ankietowanych pracowników twierdzi, że technologia oszczędza im czas. Jak wynika z ankiety dzięki sztucznej inteligencji pracownicy zyskując średnio 55 minut dziennie.

W czym AI pomaga najczęściej?

Do typowych obszarów, w których pracownicy korzystają ze sztucznej inteligencji, należą: pisanie e-maili, robienie notatek ze spotkań, porządkowanie plików, wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy. Dzięki automatyzacji tych zadań pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na bardziej efektywne i istotne zadania - wynika z raportu.

Źródło: CNBC Make It