Jak pokazują najnowsze dane platformy wynagrodzeń Pave, na które powołuje się Quartz, w ciągu ostatnich dwóch i pół roku odsetek młodych pracowników zatrudnionych w dużych firmach technologicznych gwałtownie spadł.

Reklama

W styczniu 2023 r. odsetek pracowników w wieku od 21 do 25 lat w większości publicznych firm technologicznych był na poziomie 15,0 proc. całej siły roboczej firmy. Tymczasem do lipca 2025 r. liczba ta spadła do 6,7 proc..

Nieco mniejszy spadek odnotowano w firmach prywatnych, gdzie na początku 2023 r. pracownicy z pokolenia Z stanowili 9,3 proc. siły roboczej, podczas gdy w połowie tego roku odsetek ten spadł do 6,7 proc. .

Pave opiera swoje dane na danych około 8200 firm, które dysponują informacjami demograficznymi na temat wieku i uczestniczą w bazie danych o wynagrodzeniach Pave.

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje rynek pracy

Matt Schulman, dyrektor generalny Pave, uważa, że ten trend uwypukla wyzwania stojące przed świeżo upieczonymi absolwentami. W jego ocenie sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy dla osób na wczesnym etapie kariery, ponieważ narzędzia sztucznej inteligencji rewolucjonizują wiele stanowisk na poziomie podstawowym, które tradycyjnie stanowiły atrakcyjne punkty wejścia na rynek pracy w branży technologicznej dla absolwentów. "Niedawni absolwenci uczelni mają trudności ze znalezieniem pracy, zwłaszcza w publicznych firmach technologicznych" - napisał w poście na LinkedIn.

Rośnie średni wiek siły roboczej w sektorze technologicznym

W wyniku redukcji zatrudnienia młodszych pracowników w sektorze technologicznym, średni wiek siły roboczej w sektorze rośnie. Jak pokazują dane w publicznych firmach technologicznych średni wiek pracowników wzrósł do 39,4 lat w lipcu 2025 r., w porównaniu z 34,3 lat w styczniu 2023 r. Podobny trend widoczny jest także w firmach prywatnych, gdzie średni wiek pracowników wzrósł do 36,6 lat z 35,1 lat.

Sztuczna inteligencja wypiera pracowników niższego szczebla

Dane badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanforda , wykazało, że zatrudnienie wśród osób w wieku 22–25 lat na stanowiskach najbardziej narażonych na oddziaływanie sztucznej inteligencji, takich jak inżynieria oprogramowania i obsługa klienta, spadło o 13 proc. od końca 2022 r

Badania te, oparte na danych płacowych milionów pracowników, wskazują, że sztuczna inteligencja generatywna wypiera pracowników na stanowiskach początkowych, podczas gdy zatrudnienie starszych pracowników na tych samych stanowiskach utrzymują się na tym samym poziomie lub odnotowuje wzrosty.

Rośnie niepokój wśród pokolenia Z

Quartz zauważa, że najnowsze badania potwierdzają twarde dane na temat rosnącego poczucia niepokoju wśród pokolenia Z. Quartz przytacza dane Goldman Sachs, który niedawno obliczył, że wartość dyplomów ukończenia studiów wyższych szybko maleje. Inne badania Bank of America Global wykazały, że stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów po raz pierwszy od lat zaczęła przekraczać ogólną stopę bezrobocia.

Źródło: Quartz