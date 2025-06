Sztuczna inteligencja za sterami myśliwca. Szwedzi wykonali przełomowy lot

Jeszcze do niedawna trudno było to sobie wyobrazić. Szwedzi przeprowadzili przełomowy eksperyment i za sterami wielozadaniowego samolotu bojowego Gripen posadzili... sztuczną inteligencję. Pilot maszyny przekazał w czasie lotu kontrolę programowi AI. W sumie wykonano trzy takie loty. Eksperci nie mają wątpliwości: to milowy krok.