Zdaniem prof. Barbary Mróz-Gorgoń, małe i średnie przedsiębiorstwa nie tylko powinny, a wręcz muszą dbać o swoją markę. – W dzisiejszym świecie, który jest hiperturbulentny i hiperkonkurencyjny, tym elementem, który pozwoli nam się wyróżnić na tle innych, jest właśnie marka – zaznaczyła.

Można uczyć się od franczyzodawców

Aby stworzyć markę, potrzebna jest odpowiednia wiedza. – Jeśli przedsiębiorca wchodzi na rynek polegając wyłącznie na własnej intuicji, nie jest to rozsądne podejście. Przydatna byłaby lektura historii wielkich marek, jak Apple, Toyota czy firm franczyzowych. To właśnie doświadczenia firm franczyzowych mogą dać mikroprzedsiębiorcom przepis na sukces – wyjaśniła. Jednocześnie prof. Mróz-Gorgoń opisuje markę jako – w pożądanym scenariuszu – kwintesencję działalności przedsiębiorstwa.

Reputacja to podstawa

A co z marką w przypadku rynków B2B, w kontekście małych i średnich firm? – Marka to nie tylko logo, hasło, wizja i misja, ale jest to przede wszystkim reputacja. Każdy, kto działa na rynku B2B wie, że nie ma nic cenniejszego niż właśnie reputacja. To na tej podstawie budowany jest cały rynek poleceń. W ten sposób wygrywa się „batalię o serca” – powiedziała badaczka.

W 2025 roku prof. Barbara Mróz-Gorgoń otrzymała nominację jako ekspertka do międzyresortowego zespołu tworzącego spójną strategię komunikacji polskiej marki. Czy marka Polski jako kraju jest silna? Jak pod tym względem wypadamy na tle innych krajów? Co możemy zrobić, by marka „made in Poland” cieszyła się w świecie coraz większym uznaniem?

