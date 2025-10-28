Amerykańska firma InventWood, założona przez naukowca zajmującego się materiałami, Liangbinga Hu, wprowadziła na rynek produkt komercyjny o nazwie „Superwood”, który może zrewolucjonizować branżę budowlaną.

Efekt dekady badań

Prace nad innowacyjnym przetwarzaniem drewna, najstarszego materiału budowlanego znanego ludzkości Hu, który obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Yale, rozpoczął ponad dekadę temu.

Pracując w Centrum Innowacji Materiałowych Uniwersytetu Maryland, odkrył innowacyjne sposoby na przetworzenie drewna. Celem badań było wzmocnienie drewna poprzez wykorzystanie celulozy, głównego składnika włókien roślinnych, który Hu nazywa „najbardziej rozpowszechnionym biopolimerem na planecie”.

W 2017 r. nastąpił przełom w badaniach. W tym roku po raz pierwszy udało się wzmocnić zwykłe drewno poprzez poddanie go obróbce chemicznej, która zwiększyła zawartości naturalnej celulozy w obrabianym drewnie.

Proces wzmacniania drewna

Na pierwszym etapie produkcji drewno gotowano w kąpieli wodnej z dodatkiem wybranych substancji chemicznych. Na kolejnym etapie obróbki materiał był prasowany na gorąco, co znacznie zwiększyło jego gęstość.

W wyniku tygodniowej obróbki uzyskano materiał znacznie trwalszy i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, który charakteryzował się stosunkiem wytrzymałości do masy „wyższym niż w przypadku większości metali i stopów konstrukcyjnych”, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Nature”, na które powołuje się CNN. Nowy materiał jest od 20 razy mocniejszy niż zwykłe drewno i 10 razy bardziej odporny na wgniecenia. Obecnie czas produkcji znacznie się skrócił i mierzony jest już w godzinach, a nie w dniach.

CNN cytuje wypowiedź Alexa Lau dyrektora generalnego InventWood, który powiedział, że z chemicznego i praktycznego punktu widzenia nowy materiał to nadal drewno. „Wygląda dokładnie jak drewno i po przetestowaniu zachowuje się jak drewno” – dodał Lau – „z tą różnicą, że jest o wiele mocniejsze i lepsze od drewna pod niemal każdym względem, który testowaliśmy”.

Zastosowanie „superdrewna”

Jak podaje CNN, początkowo firma planuje skupić się na zastosowaniach zewnętrznych, takich jak tarasy i okładziny, a następnie przejść na zastosowania wewnętrzne, takie jak panele ścienne, podłogi i meble domowe.

Lau przewiduje, że ostatecznie cały budynek będzie można zbudować z materiału „Superwood”, choć wymagałoby to przeprowadzenia większej liczby testów.

Cena „Superwood”

Obecnie innowacyjny materiał firmy InventWood jest droższe od zwykłego drewna i ma większy ślad węglowy podczas produkcji. Jednak w porównaniu z produkcją stali proces wytwarzania superdrewna jest znacznie bardziej ekologiczny. Lau twierdzi, że w porównaniu do produkcji stali emisja dwutlenku węgla jest o 90 proc. niższa.

Źródło: CNN