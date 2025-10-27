W ostatnich latach samochody elektryczny utraciły swój blask, przez co sprzedaż rośnie nieco wolniej niż na początku transformacji. Mimo to w 2024 roku globalny rynek pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami (BEV) po raz pierwszy przekroczył granicę 10 milionów rocznej sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie 10 procent w porównaniu z rokiem 2023.

Milion aut miesięcznie sprzedanych w Chinach

W Chinach, największym rynku aut elektrycznych na świecie, w maju 2025 roku po raz pierwszy producenci sprzedali ponad milion samochodów elektrycznych w ciągu jednego miesiąca, według Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (ICCT).

Choć pod względem wolumenu sprzedaży Chiny są największym rynkiem na świecie, co jest zrozumiałe biorąc po uwagę populację Państwa Środka, to pod względem adaptacji, czyli udziału pojazdów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów, niektóre kraje europejskie nadal przodują, a wśród nich od kilku lat Norwegia jest niekwestionowanym liderem.

Adaptacja w Europie jest największa

Według danych zebranych przez PwC w pierwszej połowie 2025 r., ponad 90 proc. nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w Norwegii to były auta z napędem wyłącznie elektrycznym, co stanowi światowy rekord.

Dania i Holandia również mają jedne z najwyższych udziałów w rynku, choć do Norwegów dużo im jeszcze brakuje. W badanym okresie w Danii elektryki stanowiły 63,6 proc. nowych aut, podczas gdy w Holandii 35 proc. nowych samochodów to były auta na baterie.

Pod względem adopcji Chiny, z udziałem pojazdów elektrycznych wynoszącym 29,8 proc. w pierwszej połowie roku, wypadają całkiem nieźle. Dla porównania, Stany Zjednoczone pozostają daleko w tyle z udziałem pojazdów elektrycznych wynoszącym zaledwie 7,3 proc.

Co napędza norweską elektromobilność

Co sprawia, że w Norwegii samochody elektryczne są tak popularne? Jedną z przyczyn są środki polityczne, takie jak zwolnienia podatkowe, zwolnienia z opłat drogowych i inne zachęty, ale nie tylko. Innym powodem są wysokie cła importowe i podatki rejestracyjne, przez co tradycyjne samochody są znacznie droższe niż elektryki, które są zwolnione z tych opłat.

Źródło: Statista