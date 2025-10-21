Według prawa wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych w Polsce muszą posiadać ważne badania techniczne. Taki obowiązek nakład na kierowców Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Przegląd należy wykonać przez terminem zakończeniem ważności aktualnego badania. Natomiast brak ważnego badania technicznego, którego celem jest sprawdzenie, czy samochód spełnia wymogi techniczne określone w polskich przepisach, to ryzyko poważnych konsekwencji. Podczas kontroli policjant może nałożyć wysoki mandat, ale to nie wszystkie przykrości, które czekają na zapominalskich kierowców.

Reklama

Wysokość mandatu za brak ważnego przeglądu

Podczas kontroli drogowej, za brak ważnego badania technicznego pojazdu, funkcjonariusz policji lub Inspekcji Transportu Drogowego, może nałożyć na kierowcę wysoki mandat. W 2025 roku za to wykroczenie kara może wynosić od 1500 zł do 5000 zł. Wysokość mandatu zależy m.in. od czas, jaki upłynął od wygaśnięcia badania oraz stanu technicznego auta. Na tym jednak konsekwencje się nie kończą.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Samochód bez ważnego przeglądu technicznego jest niesprawny i w świetle prawa, nie powinien być użytkowany. Dlatego kolejną karą dla zapominalskich kierowców jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny może być zatrzymany fizycznie, ale zazwyczaj dokument blokowany jest elektronicznie, w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego kierowca otrzyma od funkcjonariusza dokument, który uprawni do dojechania do najbliższej stacji kontroli pojazdów w celu dokonania przeglądu. Badanie powinno być wykonane w ciągu 7 dni. W tym czasie nie można jeździć autem bez ograniczeń.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Aby odzyskać dowód, kierowca przede wszystkim musi usunąć powód zatrzymania dokumentu. Jeżeli powodem zatrzymania był brak przeglądu, to kierowca musi jak najszybciej wykonać przegląd techniczny pojazdu. Natomiast sposób jego zwrotu zależy od formy, w jakiej został on zatrzymany.

Jeśli doszło do fizycznego zatrzymania dokumentu, po jego zwrot kierowca ,musi pofatygować się do wydziału komunikacji, który zarejestrował samochód, gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek i pokazać zaświadczenie potwierdzające, że auto pozytywnie przeszło przegląd rejestracyjny. Zwrot dokumentu jest bezpłatny.

Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, również należy złożyć wniosek o urzędu, który ostatnio rejestrował pojazd, jednak w tym przypadku można to zrobić online, przez portal ePUAP. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego pojazdu możesz także złożyć do instytucji, która zatrzymała dokument, np. do policji.

Brak przeglądu, a ubezpieczenie

W przypadku braku przeglądu każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własna politykę działania, jednak główna zasada jest taka, że ubezpieczyciel nie chce brać odpowiedzialności za szkody, które są wynikiem zdarzenia drogowego z udziałem niesprawnego auta.

Jeśli polisa OC przedłużana jest automatycznie, to firma nie skontroluje, czy pojazd ma ważne badanie i polisa zostanie zawarta. Jednak w przypadku, gdy dojdzie do kolizji może okazać się, że za szkody, mimo ważnej polisy, będzie płacił kierowca, a nie ubezpieczyciel. W takich sytuacjach ubezpieczyciel ocenia, czy stan pojazdu przyczynił się do spowodowania zdarzenia, a jeżeli tak było, to może obciążyć kierowcę częścią lub całością kosztów związanych z likwidacją szkody.

Kiedy należy wykonać przegląd?

Termin ważności badania technicznego pojazdów uzależniony jest od wieku pojazdu. W przypadku nowych samochodów osobowych pierwsze badanie okresowe należy wykonać w terminie 3 lat od zakupu. Na drugi przegląd trzeba stawić się po kolejnych 2 latach. Natomiast wszystkie kolejne badania należy robić co roku.

W przypadku zakupu używanego samochodu, starszego niż 5 lat, okresowe badania muszą być wykonywane co 12 miesięcy.