Największy chiński producent samochodów BYD zmuszony jest wezwać do warsztatu ponad 115 tys. pojazdów serii Tang i Yuan Pro wyprodukowanych w latach 2015–2022 – podała w piątkowym komunikacie, na który powołuje się agencja Reuters, Państwowa Administracja Regulacji Rynku.

Jak podał chiński regulator rynku, powodem akcji są wady konstrukcyjne i zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z akumulatorami.

Ponad 44 tys. samochodów z wadą konstrukcyjną

Jak podaje agencja Reuters, do Administracji Regulacji Rynku wpłynął wniosek firmy BYD dotyczący wycofania z rynku 44 535 pojazdów serii Tang wyprodukowanych w okresie od marca 2015 r. do lipca 2017 r., w których mogą wystąpić pewne wady konstrukcyjne podzespołów. Niestety nie wiadomo których, jednak podano, że wady te mogą powodować ich nieprawidłowe funkcjonowanie.

Ponad 71 tys. ma problem z akumulatorami

Firma zaapelowała również o wycofanie z rynku 71 248 pojazdów elektrycznych Yuan Pro wyprodukowanych między lutym 2021 r. a sierpniem 2022 r. W tym przypadku wykryto problemy produkcyjne wpływające na montaż akumulatorów.

Wcześniejsze awarie

Ostatnia akcja serwisowa to nie pierwszy przypadek, gdy największy chiński producent aut zmuszony jest przeprowadzić masową naprawę swoich pojazdów. W styczniu firma wycofała z rynku 6843 hybrydowe terenowe SUV-y typu plug-in Fangchengbao Bao 5 z powodu ryzyka pożaru.

Wcześniej wrześniu 2024 r. BYD wezwał do serwisu prawie 97 tys. modeli Dolphin i Yuan Plus EV. Wtedy powodem akcji serwisowej były wady produkcyjnej związanej z jednostką sterującą układem kierowniczym, która stwarzała ryzyko pożaru.

Źródło: Reuters