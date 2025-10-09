Główna marka Grupy Volkswagen jest zdecydowanym liderem sprzedaży aut elektrycznych w Niemczech. Od stycznia do końca września Volkswagen sprzedał 75 998 elektryków.

Drugą najchętniej kupowaną przez Niemców marką wśród aut elektrycznych była Skoda - spółka zależna Grupy Volkswagen, która od początku roku w Niemczech sprzedała 34 567 pojazdów elektrycznych. Czeska marka wyprzedziła dotychczasowego wicelidera BMW, który w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku sprzedał 34 436 aut.

Dominację grupy Volkswagen w sektorze uzupełniają jej inne spółki zależne - Audi i Seat/Cupra, które znalazły się a czwartym i piątym miejscu. Na szóstej pozycji znalazł się Mercedesa.

Tesla daleko w tyle

Tesla, która jeszcze niedawno była czołowym producentem wśród najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych na niemieckim rynku, od początku roku sprzedała 14 845 samochodów, co dało jej ósme miejsce wśród najpopularniejszych marek aut elektrycznych.

We wrześniu Tesla odnotowała zaskakująco dobre wyniki sprzedaży (3404 sztuk), ale jak ocenia Ferdinand Dudenhöffer, ekspert branżowy cytowany przez Deutsche Welle, powrót Tesli na szczyt jest mało prawdopodobny. W jego ocenie wahania prawdopodobnie wynikają ze specjalnych promocji, jakie w ostatnim czasie firma Elona Muska oferowała klientom.

Chińczycy powoli zwiększają udział w rynku

Wyniki pokazują, że w Niemczech na rynku aut elektrycznych nadal dominują krajowi producenci, jednak w Chinach popyt na niemieckie auta maleje z powodu wzrostu lokalnej konkurencji.

Tymczasem w Niemczech chińskie marki ciągle zwiększają udział w rynku. Na razie BYD nie zawojował Niemiec. Jednak producent z Shenzhen zwiększył swoją sprzedaż do 7146 pojazdów elektrycznych, co stanowi 1,9 proc. udziału w rynku.

Źródło: Deutsche Welle/DPA