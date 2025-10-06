„Hipster Concept”, to będzie najkrótszy samochód na europejskim rynku, dlatego będzie mógł wejść do produkcji, jeśli Unia Europejska zgodzi się na utworzenie nowej kategorii małych samochodów. Nowe dziecko Dacii ma zaledwie 3 metry długości i waży mniej niż 800 kg. Najkrótszy samochód obecnie dostępny na rynku europejskim to miejski Leapmotor T03, który jest o 62 cm dłuższy od prototypu Dacii.

Reklama

Reuters cytuje wypowiedź Katriny Adt, prezes Dacii, która powiedziała, że Hipster to koncepcja śmiałej wizji Dacii w zakresie lokalnej, przystępnej cenowo i codziennej mobilności. „Jeśli pojawi się możliwość jego masowej produkcji, jesteśmy gotowi” dodała Katrina Adt.

Podstawowej dane

Maksymalna prędkość kanciastego, trzydrzwiowego Hipstera wynosiłaby około 90 km/h, a jego zasięg wynosiłby 150 km, co według producenta wystarczy do jazdy w warunkach miejskich. Według danych Dacii, przeciętny samochód w mieście pokonuje dziennie dystans poniżej 40 km ze średnią prędkością 56 km/h.

Walka o niższe koszty

Dacia szacuje, że między 2001 a 2020 rokiem średnia cena nowego samochodu wzrosła o 63 proc., a europejscy nabywcy potrzebują bardziej przystępnych cenowo modeli.

Aby obniżyć koszty Dacia znacznie uprościła Hipstera, który ma mieć płócienne siedzenia, minimalną ilość elektroniki, ręczne szyby i paski do otwierania drzwi zamiast klamek. Podobnie jak w początkach motoryzacji Ford T mógł być w dostępny w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny, tak i Hipster może być dostępny w jednym kolorze, takim jak szaro-niebieski prototyp.

Nowe kategoria małych aut

Agencja Reuters przypomina, że Renault i Stellantis stoją na czele kampanii na rzecz nowej kategorii małych samochodów w UE, wzorowanej na japońskich samochodach typu kei car. W nowej kategorii znajda się małe miejskie auta, które będą miały mniej obowiązkowych funkcji niż duże samochody, szczególnie pod względem bezpieczeństwa.

Źródło: Reuters